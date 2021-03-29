Meclis'te gerginlik

Yüz yüze eğitimin başlamasına yönelik sıkıntıların gündeme geldiği Meclis'te eleştirileri yanıtlamak üzere kürsüye gelen Eğitim bakanı Amcaoğlu, konuşması sırasında CTP Milletvekili Doğuş Derya'nın kendisini provoke etmek istemesi gerekçesiyle kürsüden indi, kısa süreli gerginlik yaşandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 12’inci sınıfların yüz yüze eğitim için okullara çağrılması ve bu konuda yaşanan sıkıntılarla ilgili Meclis kürsüsünde konuştu.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun verdiği kararlarla salgının yönetildiğini anımsatan Amcaoğlu, “Bakanlığa mı, sendikaya mı inanalım deniyor.. İnanacağımız kurum üst komitenin önerileri ve Sağlık Bakanlığı’nın aldığı karardır, yani konunun uzmanlarıdır. Tabipler Birliği’nin yaptığı açıklamada da gayet sarihtir ve çocukların okula gitmesi yönündedir. Sınavlara girecek çocuklarımızın mezuniyetlerini tamamlayabilmesi için okula çağrıldı” dedi.

Aşı konusundaki eleştirilere yönelik olarak da konuşan Amcaoğlu, “Biz Bakanlık olarak ilgili makamlara çalışanların aşılanması gerektiğini ifade etmiş ve gerekli listeleri Sağlık Bakanlığı’na gönderilmiştir. Aşılanmanın ne kadar önemli olduğunu sağlıkçıların açıklamalarından anlıyoruz” diye konuştu.

“Seyreltilmiş eğitimle 19 gün kalan eğitim süresini kullanıp bu çocuklarımızın sınavlarını yapıp mezun olmalarını sağlamak istedik” diyen Amcaoğlu, “ Çıkıp bir şey söylersiniz sendikalar “yok” der” diyerek tepki gösterdi.

Konuşması yarım kaldı

Bakan Amcaoğlu’nun konuşması CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın müdahalesi ile yarım kaldı. 5 dakikalık cevap süresinin geçtiği yönünde Meclis Başkanı’nı el işareti işle uyaran Derya’ya tepki gösteren Amcaoğlu, konuşmasını tamamlamadan, “Beni provoke etmeye çalışıyorsun ama bunu başaramazsın” diyerek kürsüden indi.