Meclis'te gerginlik!

UBP ve YDP milletvekilleri ise bu sözün geri alınmasını istedi. Kürsüye gelen YDP Milletvekili, Erhan Arıklı, Özgürgün'e sahip çıkarak, "Hainlik damgasını senin anlına yapıştırıyorum" diyerek Manavoğlu'na yüklendi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ise, "hainlik" kelimesinin iki vekil tarafından da geri alınmasını istedi.

Arıklı, Manavoğlu'na, "Ağzından çıkanı kulağın duysun" dedi.

Meclis’te yasama döneminin son toplantısı gecikmeli başladı. Saat 10.00’da toplanacağı söylenen Meclis, 12.30’da bir araya geldi. CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, yerinden söz alarak Meclis’in gecikmeli toplanmasını eleştirdi, “4’lü koalisyon hükümeti döneminde Saat 11.00’de Meclis açıldığı için şikayet ediyorlardı. Saat 12.30 oldu daha açılmadı. Ben, Karpaz’dan geliyorum. 1 Ekim’de daha erken açılmasını talep ediyorum” dedi. Bu sırada Meclis’te sesler yükseldi, vekiller arasında kısa süreli tartışma yaşandı.