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Meclis'te gerginlik!

Cumhurİyet Meclisi'nde yeniden bugün gündem olan dünkü soruşturma oylaması için söz alan HP Milletvekili Gülşah Manavoğlu, "Bu soruşturmaya hayır diyen vatan hainidir" dedi.

25 Haziran 2019 Salı 14:25
Meclis'te gerginlik!

UBP ve YDP milletvekilleri ise bu sözün geri alınmasını istedi. Kürsüye gelen YDP Milletvekili, Erhan Arıklı, Özgürgün'e sahip çıkarak, "Hainlik damgasını senin anlına yapıştırıyorum" diyerek Manavoğlu'na yüklendi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ise, "hainlik" kelimesinin iki vekil tarafından da geri alınmasını istedi.

Arıklı, Manavoğlu'na, "Ağzından çıkanı kulağın duysun" dedi.

Meclis’te yasama döneminin son toplantısı gecikmeli başladı. Saat 10.00’da toplanacağı söylenen Meclis, 12.30’da bir araya geldi. CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, yerinden söz alarak Meclis’in gecikmeli toplanmasını eleştirdi, “4’lü koalisyon hükümeti döneminde Saat 11.00’de Meclis açıldığı için şikayet ediyorlardı. Saat 12.30 oldu daha açılmadı. Ben, Karpaz’dan geliyorum. 1 Ekim’de daha erken açılmasını talep ediyorum” dedi. Bu sırada Meclis’te sesler yükseldi, vekiller arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

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Meclis
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Doğru Söz 2019-06-25 14:35:36

Söylemiştim. UBP hakikatı ile Kudret Özersay'in söylemleri aykırı diye. Dolayısı ile bunların koalisyonu doğanın tabiatına aykırı ve normal değil diye.

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Doğru Söz 2019-06-25 14:40:01

Arıklı HP yi isteyemez. Sebebi ise HP'nin vatandaşlıklar konusunu sorma gir hanı olmaktan çıkarma gayreti. YDP nin amacı adada Kıbrıslı azınlığı bitirmek. Bunun için vana sonuna kadar açık olmalı.

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Doğru Söz 2019-06-25 14:46:34

Mannavoğlu hainlik derken; milleti soyanın korunmaya çalışılmasının hainlik manasına denk olduğunu kadtetmekti. Aynı görüşteyim. Ruma hav hav deyip ev sahibini yiyen(soyan) köpeklere tamam demek de hainliktir elbet.

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