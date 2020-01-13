Meclis'te imar planı tartışıldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda daha sonra İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi okunarak oybirliğiyle kabul edildi.

Ardından İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin Deposunda Tarihi Geçmiş Tonlarca İlacın İmha Edilecek Olmasının Ana Nedenlerinin Ne Olduğu ve Bu Konuda İhmalin Olup Olmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi’nin Başkanlığına UBP Milletvekili Özdemir Berova’nın, Başkan Vekilliğine ise CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli’nin getirildiğine ilişkin tezkere okunarak milletvekillerinin bilgisine getirildi.

ÖZYİĞİT

Ardından TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit 62’nci madde tahtında söz alarak emirnameler konusuna değindi.

Özyiğit Gazimağusa- Yeniboğaziçi- İskele- İmar planının yürürlüğe girmemesini eleştirdi.

Bu noktada emirname için son tarih verilmesini de eleştiren Özyiğit, imar planının birleşik kuruldan onaylanmasına rağmen resmi gazetede yayımlanmadığı için yürürlüğe girmediğini, emirnamenin de süresinin dolduğunu dolayısıyla fasıl 96’ya dönüldüğünü belirterek, bunun faturasının kimde olduğunu sordu.

Özyiğit, “fasıl 96’nın yürürlüğe girmesini fırsat bilen birileri bir takım projeleri yürürlüğe koymaya başladı. Bunun sorumlusu hükümet olarak sizlersiniz” dedi.

Kudret Özersay’a da soru yönelten Özyiğit, Özersay’ın 4’lü koalisyondan etik sorunlar nedeniyle çekildiğini dile getirerek “şimdi ortada rant var buna ne diyeceksiniz” diye sordu.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da aynı konuyla ilgili 62’nci madde tahtında söz alarak, imar planı çalışmasının 4’lü koalisyon döneminde başlatıldığını hatırlattı.

“Eğer hükümetin UBP kanadı bu süreçte teknik sorunlar görüyorsa neden süreç içinde bu sorunlar çözülmedi” diye soran Erhürman, emirnamenin süresinin dolduğuna da işaret etti.

İçişleri Bakanı’nın geçen hafta hükümetin bu konuda hem fikir olduğunu söylediğini anımsatan Erhürman, Başbakan’ın İçişleri Bakanı’nın çalışmalarında hukuki ve teknik sıkıntılar gördüğünü söyledi.

Erhürman “madem böyle sorunlar vardı niye İçişleri Bakanı ile istişare edilip yolda gidilirken müdahale edilmedi. Birleşik Kurula hukuken bir daha gidemez. Yaratılan kaosun içinden nasıl çıkılacak” diye sordu.

Gelinen aşamada ne olacağının bilinmediğini ifade eden Erhürman, resmi gazetede yayımlamayacağını söyleyen Başbakan’ın ne yapacağını anlatmasını istedi.

Erhürman, bu tavırla ülkede artık kimsenin imar planı çalışması yapmayacağını kaydetti.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da, bunun son derece önemli bir konu olduğunu dile getirdi. Çok sıkıntılı bir süreç yaşandığını söyleyen Tatar, bu nedenle ilgili bakanı tenzih ettiğini dile getirdi.

Bunun çok teknik, çok kapsamlı bir iş olduğunu, teknik adamların kendisine tavsiyesinin bu imar çalışmalarının ayrı ayrı yapılması gerektiği yönünde olduğunu dile getiren Tatar, bölgede 23 bin konutun onaylandığını belirtti.

“BEN MECBUR MUYUM İMZALAYAYIM… KOALİSYON ORTAĞI İLE FİKİR AYRILIĞI OLDU”

Tatar, “Ben mecbur muyum imzalayayım. Günün sonunda tüm tarafları dinledim. Koalisyon ortağı ile fikir ayrılığı oldu. Başsavcılığa sorduk. 23 bin konut ve benim vatandaşım kendi arazisinin ne olacağı belli değil, çok detaylar var. Çevreyi koruyacağız ama bölge bu kadar yapıyı kaldıracak mı. Bir bakalım dedik.

“BENİM PARTİM BİRAZ DAHA ZAMAN DİYOR”

Ne olur yani biraz daha çalışma olursa üstünde. Benim partim biraz daha zaman diyor. Ben de böyle bir yol izlemeye karar verdim. Biz de imar planı isterik ama bu kadar fikir ayrılığı olan bir ortamda tekrar düzenlenmesi algısı oldu. Demokraside çareler tükenmez” dedi.

ERHÜRMAN

Yeniden söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetlerden beklenenin kendi içlerinde fikir ayrılığı olsa da gerekli süreler içinde bu pürüzleri giderip ülkeyi kaosa sokmamak olduğunu kaydetti.

Erhürman, “başsavcılıktan bugün itibariyle görüş gelmedi. Ülkeyi bu noktaya getirmeyi kimin hakkı var” dedi.

Erhürman neye karar verilirse verilsin konunun öngörülebilir hale getirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Erhürman’ın konuşması sırasında yerinden söz alan UBP Milletvekili Ersan Saner’le aralarında tartışma yaşandı.