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Meclis'te “İmar planı ve Hükümetin tutumu” konuşuldu

14 Ocak 2020 Salı 15:33
Meclis'te “İmar planı ve Hükümetin tutumu” konuşuldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısında yine imar planı konuşuldu. CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe “İmar Planı ve Hükümetin Tutumu” konulu konuşmasında, hükümetin imar planı konusundaki tutumunu eleştirdi. Özdenefe, “Koltuklarda oturanların bakanmış gibi davrandığı, ilkokul piyesi oynayan bir hükümet var. Dün Meclis’te konuşmaları dinlerken, hükümetin beceriksizliğine şahit olurken, utandım… Meseleyi hukuki ve teknik bir mesele gibi lanse etmelerine üzüldüm. Hükümet kurup büyük büyük işler yapacak UBP-HP’nin Başbakanı, ‘süreci kötü yönetmiş olabiliriz, biz de insanız’ diyor ama biz bu ülkede insanı koşullarda yaşamıyoruz” dedi.

Hükümetin önlem alma mecburiyeti olduğunu kaydeden Özdenefe, “Şimdi ne yapacaksınız? Başsavcılıktan görüş istenmiş. Bu mesele hukuki mesele değil, siyasi irade meselesidir. En azından emirnameyi geçirmek için adım atın. Bunu yaparsanız, bu da tamam değil ama en azından bizi, topluma başlangıç noktasına çekin” şeklinde konuştu. İçişleri Bakanı’nın dün hiçbir açıklama yapmamasını da eleştiren Özdenefe, bunların kabul edilemeyecek tutumlar olmadığını belirtti.

 Özdenefe, “Sayın Baybars, hükümete, Başbakana hiç mi bilgi vermedi? Tek partiyi kötü gösterme kurnazlığına da kanmayız” ifadelerini kullandı. ”Herkes mutlak hem fikirken ne oldu da mutlak vetoya sürüklendiniz?” diye soran Özenefe, “Birbirlerine telefon açıp, ‘bu konu nedir’ demekten aciz bakanlardan oluşan bir yapı söz konusu. Medya üzerinden birbirlerine laf söylüyorlar. Yakan top” dedi. “Sıkıntı Cumhurbaşkanlığı seçimi” değerlendirmesinde bulunan Özdenefe, gündeme alelacele Anayasa değişikliği, bankalarla ilgili değişiklik önerisi getirildiğini söyledi. Özdenefe, “Mecliste her gün ayrı bir piyes oynanıyor” dedi.
 

Anahtar Kelimeler:
MeclisImar Planı
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