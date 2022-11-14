Meclis'te kırsal kesim alanları konuştu

'Hadiseli bir seçimin arifesine geldik' diyen Erhürman, 'demokrasimiz adına utanç duyuyorum' dedi.

Seçime ramak kala, kırsal kesim arsaları ile hareketlenmenin iyi niyet içermediğini belirten Erhürman, 'bunların yapılması normal zamanda hiçbir şekilde karşı çıkacağımız bir konu değil ancak seçime 40 gün kala bu konuda gaza basılması insanların kafasında çok farklı şeyler üretiyor" diye konuştu.

"Yeni kırsal kesim arsası dağıtmadık"

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de cevaben, 'biz bu dönemde kırsal kesim dağıtmadık' diyerek, göreve geldiğinde arsaların alt yapısı için bütçesi olduğunu ve bunun için ihalelere çıkıp, gerekli çalışmaları yaptığını anlattı.

"Bir yılın içinde 50 köye hizmet götürme" vizyonu olduğunu hatırlatan Öztürkler, bu ihalelere, aylar önce çıktıklarını, seçime yönelik herhangi bir çalışma yapılmadığını anlattı.

Var olan bütçesini kullandığını vurgulayan Öztürkler, 25 Aralık'tan sonra kırsal kesim arsası verilmesi için başvuru almaya başlayacaklarını söyledi, 'seçimden önce asla dağıtmayacağız' dedi.