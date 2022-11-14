Künye
Kıbrıs 23
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Öğretmene taciz!
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını kırdı!
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını...
İlkokul avlusunda taciz!
İlkokul avlusunda taciz!
13 yıl hapse mahkum edildi
13 yıl hapse mahkum edildi
banner107

Meclis'te kırsal kesim alanları konuştu

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, Meclis Genel Kurulu'nda 'hükümetin seçim icraatlarıyla' ilgili konuşma gerçekleştirdi.

14 Kasım 2022 Pazartesi 13:30
261 Okunma
Meclis'te kırsal kesim alanları konuştu



'Hadiseli bir seçimin arifesine geldik' diyen Erhürman, 'demokrasimiz adına utanç duyuyorum' dedi.
Seçime ramak kala, kırsal kesim arsaları ile hareketlenmenin iyi niyet içermediğini belirten Erhürman, 'bunların yapılması normal zamanda hiçbir şekilde karşı çıkacağımız bir konu değil ancak seçime 40 gün kala bu konuda gaza basılması insanların kafasında çok farklı şeyler üretiyor" diye konuştu.
"Yeni kırsal kesim arsası dağıtmadık"
İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de cevaben, 'biz bu dönemde kırsal kesim dağıtmadık' diyerek, göreve geldiğinde arsaların alt yapısı için bütçesi olduğunu ve bunun için ihalelere çıkıp, gerekli çalışmaları yaptığını anlattı.
"Bir yılın içinde 50 köye hizmet götürme" vizyonu olduğunu hatırlatan Öztürkler, bu ihalelere, aylar önce çıktıklarını, seçime yönelik herhangi bir çalışma yapılmadığını anlattı.
Var olan bütçesini kullandığını vurgulayan Öztürkler, 25 Aralık'tan sonra kırsal kesim arsası verilmesi için başvuru almaya başlayacaklarını söyledi, 'seçimden önce asla dağıtmayacağız' dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Geçici işçi alımları kurumsal hafızanın kaybolmasına neden oldu”
“Geçici işçi alımları kurumsal hafızanın kaybolmasına neden oldu”
“Türkiye ile imzalanan ek protokolde 2,5 milyar TL'nin KKTC'ye akışı başladı”
“Türkiye ile imzalanan ek protokolde 2,5 milyar TL'nin KKTC'ye akışı başladı”
KHK'dan sınav tarihleriyle ilgili duyuru!
KHK'dan sınav tarihleriyle ilgili duyuru!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim