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Meclis'te Maraş gerilimi

CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın Kapalı Maraş’ın hak sahiplerine ödenecek tazminatlarla ilgili sorusuna esprili bir şekilde yanıt veren Başbakan Tatar ile Derya arasında tartışma yaşandı.

17 Şubat 2020 Pazartesi 13:10
Meclis'te Maraş gerilimi
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CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın Kapalı Maraş’ın hak sahiplerine ödenecek tazminatlarla ilgili sorusuna esprili bir şekilde yanıt veren Başbakan Tatar ile Derya arasında tartışma yaşandı.

Başbakan Tatar’dan ilginç tazminat yorumu

Cumhuriyet Meclisi’nde Maraş tartışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kapalı Maraş Açılımına yönelik gerçekleştirilen konferansla ilgili tepkilere ve sorulara yanıt vermek için kürsüye çıkan Başbakan Ersin Tatar ile CTP Milletvekilleri arasında hararetli tartışmalar yaşandı.

CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın Kapalı Maraş’ın hak sahiplerine ödenecek tazminatlarla ilgili sorusuna esprili bir şekilde yanıt veren Başbakan Tatar ile Derya arasında tartışma yaşandı.


Tatar : “Örneğin zamanında 100 bin dolar değerinde olan Kapalı Maraş’taki mallar bugün 1 milyon dolar değerinde oldu. Günün koşulları nedeniyle mal sahiplerinin malları bugün çok daha fazla değer kazandı. Bu nedenle bir tazminata gerek yok” yorumunda bulundu.

Son Güncelleme: 17.02.2020 14:17
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