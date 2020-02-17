Meclis'te mendil tartışması

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit kürsüde kamu reformu ile ilgili görüşlerini paylaşırken HP Milletvekili Gülşah Manavoğlu’nun geçen hafta kendisiyle ilgili söylemine atıfta bulundu.

Manavoğlu'nun geçen hafta meclis kürsüsünden kendisiyle ilgili ‘Her çıktığında ağlıyor. Kendisine bir mendil alalım’ dediğini anımsattı.

Manavoğlu'nun geçen hafta yine Türkiye'den beklenen paranın gelmediğini söylediğini de anımsatan Özyiğit, “Şimdi Sayın Manavoğlu da ağlıyor. Ona biz de bir mendil mi alalım” diye sordu.