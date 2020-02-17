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Meclis'te mendil tartışması

Manavoğlu ve Özyiğit arasında çıkan mendil tartışması devam ediyor.

17 Şubat 2020 Pazartesi 11:51
Meclis'te mendil tartışması
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Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit kürsüde kamu reformu ile ilgili görüşlerini paylaşırken HP Milletvekili Gülşah Manavoğlu’nun geçen hafta kendisiyle ilgili söylemine atıfta bulundu.

Manavoğlu'nun geçen hafta meclis kürsüsünden kendisiyle ilgili ‘Her çıktığında ağlıyor. Kendisine bir mendil alalım’ dediğini anımsattı.

Manavoğlu'nun geçen hafta yine Türkiye'den beklenen paranın gelmediğini söylediğini de anımsatan Özyiğit, “Şimdi Sayın Manavoğlu da ağlıyor. Ona biz de bir mendil mi alalım” diye sordu.

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Vatandaş 2020-02-17 12:13:42

Alalım yok Sn.Özyiğit!Alın ve verin artık çünkü gerçekten ihtiyaçları var..Çaresizlik bu işte...

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