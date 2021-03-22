Meclis'te nisap krizi!

BAHAR SANCAR

Nisap için koalisyondaki tüm vekillere ve bağımsız vekillere ihtiyacı olan koalisyon hükümetinin bundan sonraki sürede nisaba takılacağı ifade ediliyor.

Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş’ın bir ay Meclis’ten izin alması ile bir eksiye düşen hükümete nisap için Halkın Partisi’nden istifa eden 3 vekilin de destek vermeyeceği iddia ediliyor.

3 vekilin atamalarda yaşanan kriz nedeniyle nisaba destek vermeyeceği söyleniyor.

Bağımsız vekillerin desteğiyle meclis oturumunu açan ve yasaları geçiren UBP-DP-YDP hükümeti bundan sonraki süreç çok ciddi bir sıkıntıya girebilir.