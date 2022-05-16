Meclis'te söz alan olmadı

Ünal Üstel’in Başbakanlığında kurulan UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nin programının görüşülmesi amacıyla toplanan ancak muhalefetin katılmadığı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda programla ilgili söz alan olmadı.