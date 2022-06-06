Meclis'te 'Tufan' koptu!

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Üstel’in ‘yasaların iyileştirilmesi için yeniden gündeme getirdik’ sözlerini eleştiren Erhürman, ‘bu ilkelliktir’ ifadelerini kullandı. Demokratik ülkelerde ‘hoşnutsuzluk yaratma’ diye bir suç olmadığını belirterek, bu konuda KKTC olarak bir ilk olduğumuzu vurguladı.

Erhürman, Üstel’e ‘bu yasalarda ne yazıyor, farkında mısınız?’ diye sordu.

Erhürman, Hasipoğlu ile atıştı

UBP Milletvekili Oğzuhan Hasipoğlu bu noktada söz alarak, Erhürman’ın söylediklerinde haklılık payı olduğunu ancak Yasa’nın içeriğinde bir hata olmadığını söyledi.

Erhürman bunun üzerine Hasipoğlu’na ‘Siz bu metinde yazılı olanların hukuken bir aklı olduğunu düşünüyor musunuz?’ diye sordu.

“Siz bu düzenlemelerle demokrasiden uzaklaşıyorsunuz”

Erhürman sözlerinin devamında şunları dile getirdi:

“Siz bu düzenlemelerle demokrasiden uzaklaşıyorsunuz. Bunu yazanlar ne yazdıklarının farkında bile değil. Bu şu anda oylanabilecek bir şey değil. Neyin inadını yapıyorsunuz? Size kürsüden bunlar saçma diyoruz siz de teyit ediyorsunuz. Ama dönüyorsunuz Bakanlar Kurulu’ndan geçiriyorsunuz ve bugün ivedilik istiyorsunuz? Yanlışı bile bile el kaldıracaksınız siz.”

Sayın Arıklı, yasanın içerisinde ne var biliyor musunuz?

Erhürman, konuşması sırasında YDP Milletvekili Erhan Arıklı’ya ‘yasanın içerisinde ne var biliyor musunuz?’ diye sordu. Arıklı açıklama yapmak isterken Meclis’te yeniden sesler yükseldi. HP Milletvekili Ayşegül Baybars, ‘siz bu yasaları hangi hukukçulara soruyorsunuz?’ diye tepki gösterince Arıklı, ‘ eğer susarsanız açıklama yapacağım’ ifadelerini kullandı.