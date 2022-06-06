Künye
Kıbrıs 25
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!
Kendi evini soydu!
Kendi evini soydu!
6 Yıl Sonra Tutuklandı
6 Yıl Sonra Tutuklandı
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Kuyumcuyu kurşunladı; tutuksuz yargılanacak
Kuyumcuyu kurşunladı; tutuksuz yargılanacak
Flaş Haber
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Kapat

Meclis'te 'Tufan' koptu!

Başbakan Ünal Üstel’in kürsüyü terk etmesinin ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yeniden söz aldı. 

06 Haziran 2022 Pazartesi 12:34
630 Okunma
Meclis'te 'Tufan' koptu!

-CANLI AKTARIM

Üstel’in ‘yasaların iyileştirilmesi için yeniden gündeme getirdik’ sözlerini eleştiren Erhürman, ‘bu ilkelliktir’ ifadelerini kullandı. Demokratik ülkelerde ‘hoşnutsuzluk yaratma’ diye bir suç olmadığını belirterek, bu konuda KKTC olarak bir ilk olduğumuzu vurguladı. 

Erhürman, Üstel’e ‘bu yasalarda ne yazıyor, farkında mısınız?’ diye sordu.

Erhürman, Hasipoğlu ile atıştı

UBP Milletvekili Oğzuhan Hasipoğlu bu noktada söz alarak, Erhürman’ın söylediklerinde haklılık payı olduğunu ancak Yasa’nın içeriğinde bir hata olmadığını söyledi. 

Erhürman bunun üzerine Hasipoğlu’na ‘Siz bu metinde yazılı olanların hukuken bir aklı olduğunu düşünüyor musunuz?’ diye sordu. 

“Siz bu düzenlemelerle demokrasiden uzaklaşıyorsunuz”

Erhürman sözlerinin devamında şunları dile getirdi:

“Siz bu düzenlemelerle demokrasiden uzaklaşıyorsunuz. Bunu yazanlar ne yazdıklarının farkında bile değil. Bu şu anda oylanabilecek bir şey değil. Neyin inadını yapıyorsunuz? Size kürsüden bunlar saçma diyoruz siz de teyit ediyorsunuz. Ama dönüyorsunuz Bakanlar Kurulu’ndan geçiriyorsunuz ve bugün ivedilik istiyorsunuz? Yanlışı bile bile el kaldıracaksınız siz.”

Sayın Arıklı, yasanın içerisinde ne var biliyor musunuz?
Erhürman, konuşması sırasında YDP Milletvekili Erhan Arıklı’ya ‘yasanın içerisinde ne var biliyor musunuz?’ diye sordu. Arıklı açıklama yapmak isterken Meclis’te yeniden sesler yükseldi. HP Milletvekili Ayşegül Baybars, ‘siz bu yasaları hangi hukukçulara soruyorsunuz?’ diye tepki gösterince Arıklı, ‘ eğer susarsanız açıklama yapacağım’ ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İvedilik önerileri ertelendi!
İvedilik önerileri ertelendi!
Şahali’den hükümete: Kaçarak kurtulamazsınız
Şahali’den hükümete: Kaçarak kurtulamazsınız
Meclis’te oy sayımı gerilimi
Meclis’te oy sayımı gerilimi










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim