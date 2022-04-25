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Meclis'te 'TUFAN' koptu!

CTP Milletvekili Tufan Erhürman, yeni hükümetle ilgili konuştu, 'Ben size saygı göstermem' dedi.

25 Nisan 2022 Pazartesi 13:46
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Meclis'te 'TUFAN' koptu!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.

KKTC’nin 27’nci hükümeti UBP, DP ve YDP koalisyon hükümetinin Bakanlar Kurulu listesi Cumhuriyet Meclisi’nin bilgisine getirildi.

Daha sonra Meclis, hükümet programının 14.30’da yapılacak olağanüstü birleşimle Meclis’te okunmasına karar verdi.

“Herkes Tatar’a gülüyor”

Bunun ardından söz alan CTP Milletvekili Tufan Erhürman, ‘bu maskaralıktan kahramanlık çıkmaz’ dedi. Tüm halkın hükümetin istifasını konuştuğunu kaydeden Erhürman, herkesin Cumhurbaşkanı Tatar’a güldüğünü söyledi.

“Bu halk yoktur sizin gözünüzde”

Erhürman şöyle dedi:

“Ne yapmaya çalışıyorsunuz, halka ne mesaj vermeye çalışıyorsunuz? Halkla dalga geçiyorsunuz. Ankara ne isterse onu yapıyorsunuz. Sokaklarda halka bunu açıkça ifade ediyorsunuz ama burada başka konuşuyorsunuz. Sizin literatürünüzde ne var? Sizin literatürünüzde Anayasa’yı ihlal var, Kıbrıs Türk halkının iradesini pas pas etmek var. Kıbrıs Türk halkı yokmuş gibi davranıyorsunuz. Bu halk yoktur sizin gözünüzde. Bu halk dalga geçilecek bir nesnedir. Ciddiye bile almazsınız. “

Tek bir icraat anlayışınız var, kim nereye oturacak?

“Tek bir icraat anlayışınız var. Geçici işçiden Cumhurbaşkanı’lığı Sarayı’na kadar kim nereye oturacak? Kim ne olacak? Başka bir derdiniz yok.”

Ben saygı gösteremem 5. Ayda 3’üncü Sucuoğlu hükümetine

Erhürman sözlerine şöyle devam etti:

“Muhalefet size ‘Ben saygı gösteremem 5. Ayda 3’üncü Sucuoğlu hükümetine. Ben saygı gösteremem bir bakan görevden alınabilecekken tekrardan kabine kurmak zorunda kalıp da o bakanı ancak yeni kabine kurarken görevden alma meselesine’ diyor. O zaman siz de siz saygı göstermezseniz, biz de saygı göstermeyiz’ diyeceksiniz? Bizim size saygı göstermemizin çok somut bir gerekçesi var. Çünkü bu halk size saygı duymuyor. Biz de halkın temsilcisi olarak size saygı göstermiyoruz”

SES KIBRIS

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