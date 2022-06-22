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Meclis'teki eylem ne kadar sürecek?

KTAMS, ek mesailerin 5 aydır ödenmemesini eleştirerek, Meclis çalışanların eyleminin sonuç alınıncaya kadar devam edeceğini açıkladı.

22 Haziran 2022 Çarşamba 10:33
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Meclis'teki eylem ne kadar sürecek?
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KTAMS'ın açıklaması şöyle:

"Anayasamızın 49.maddesi “Kimse zorla çalıştırılamaz, angarya yasaktır” demesine ve kamu görevlileri yasası ek mesai ödeneklerinin takip eden ayda ödenmesini emretmesine rağmen kamu çalışanlarının ek mesai ödenekleri beş aydan beri ödenmemektedir.

Sendikalarımızla Maliye Bakanlığının yaptığı görüşmelerde defalarca ek mesai ödemeleri ile ilgili takvimlendirme yapılmasına rağmen bakanlık hiçbir zaman sözünde durmamış, ekonomik sıkıntılar gerekçe gösterilerek ödemeler yapılmamıştır.

Personel ihtiyacı olan yerlere gerekli istihdamları yapmayan ve zorunlu olarak ek mesai çalıştırılan personele emeklerinin karşılığını ödemeyen hükümet; yandaşlarını memnun etmek için müdür, müsteşar, danışman atamalarına, hatta çocukları yurtdışında eğitim görenleri çocuklarının yanına göndermek için 4700 Euro maaşla ateşelik dağıtmaya kaynak bulmaktadır.

Çalışanların emeğinin karşılığı ödenmezken diğer yandan bütçeye milyarlarca liralık ek külfet getiren partizanca atamalarda sınır tanımayan bir hükümet karşısında çalışanların haklarını almak adına sendikalarımızın başlatmış olduğu ek mesaiye kalmama eylemine, eylem birlikteliğe destek olmak adına Meclis çalışanları da katılmıştır. Saat 10:00’da başlaması gereken Meclis Genel Kurulu çoğu kere 12:00’de toplandığı için çalışmalar mesai saatleri dışına sarkmakta, meclis stenografları kimi zaman sabahlara kadar çalışmak zorunda kalmaktadır.

Tüm bu gerçekler ortada iken bazı basın mensuplarının Meclis çalışanlarını küçük düşürücü, sorumlu gazetecilik anlayışı ile bağdaşmayan açıklamaları kabul edilemez. Yasal eylem hakkını kullanan çalışanlarımızın emeğinin değersizleştirilmesine yönelik bu tür hareketlere karşı sendikalarımız sessiz kalmayacak.

Çalışanları yasal haklarını almak için eylem yapmak zorunda bırakan hükümeti şiddetle kınar, yaşanacak olan her türlü olumsuzluğun sorumlusunun kendileri olacağını ve eylemimizin sonuç alıncaya kadar devam edeceğini vurgularız."

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