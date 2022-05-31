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Meclis'ten, Özersay'ın istifasıyla ilgili açıklama!

Meclis Genel Kurulu, HP Milletvekili Kudret Özersay'ın istifa kararıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

31 Mayıs 2022 Salı 11:15
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Meclis'ten, Özersay'ın istifasıyla ilgili açıklama!

Meclis'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı, bugün yapmış olduğu toplantıda Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Kudret Özersay’ın 26 Mayıs 2022 tarihinde Meclis Başkanlığına ulaştırmış olduğu milletvekilliğinden çekilme isteminin gerçekliğini görüşmüştür.
Sayın Kudret Özersay’ın Başkanlık Divanı toplantısına şahsen katılması ile birlikte Anayasanın 85’inci maddesi hükmü ile İçtüzüğün 132’nci maddesi kuralları uyarınca değerlendirerek Sayın Özersay’ın milletvekilliğinden çekilme isteminin gerçekliğinin saptandığına karar verilmiştir.
Söz konusu karar, 6 Haziran 2022’de yapılacak Genel Kurul Birleşiminde görüşülerek oylama yapılacaktır.
İçtüzük uyarınca oylama yönteminde, Genel Kurulda hazır bulunan milletvekillerinin salt çoğunluğu aranacaktır.

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