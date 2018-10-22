Meclis toplanacak

Hafta içinde 5 gün boyunca milletvekili yeter sayısı olmamasından dolayı yapılamayan Meclis Genel Kurulu toplantısının gündeminde, Temmuz ayında verilen hayat pahalılığı artışıyla ilgili kanun hükmünde kararnamenin yasalaştırılması bulunuyor.

Genel Kurul’un gündeminde ayrıca, Ulusal Birlik Partisi Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda’nın yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek için oluşturulan komitenin raporu ile Dilekçe ve Omdusman Komitesinin raporları yer alıyor.

Kanser Hastalığı Bildirim Yasa Tasarısı ile Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesinin yapılacağı toplantıda, milletvekilleri güncel konuşmalarını da yapabilecek.