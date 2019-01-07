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Meclis Toplanamadı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 2019 yılının ilk toplantısını yapamadı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 13:50
Meclis Toplanamadı

Genel Kurul, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın başkanlığında yaptığı iki denemede de nisap sağlayamayınca toplantı yarına ertelendi.

Genel Kurul ilk toplanma denemesini saat 10.50’de yaptı. Nisap yetersizliği nedeniyle toplanamayan Genel Kurul, iç tüzük gereği 10 dakika ara verdi. 11.00 sıralarında yapılan ikinci denemede de salonda iktidar partilerinden 25 milletvekili bulunması ve toplantı yeter sayısına ulaşılamaması üzerine, toplantı 24 saat sonraya ertelendi. Toplantıya yurt dışında bulunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile mazeretli olan CTP Milletvekili Armağan Candan katılmadı.

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Meclis Genel Kurulu yarın gündeminde bulunan “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı” nı görüşecek.

Tasarı, “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasası’nın 2’inci maddesine bağlı birinci cetveline yeni Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi ve Trafik Dairesi Müdürü kadrolarının eklenmesini” öngörüyor.

Meclis Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak.

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