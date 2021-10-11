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Meclis toplanamadı!

Meclis’te yeter sayıya ulaşılamadı...

11 Ekim 2021 Pazartesi 16:29
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Meclis toplanamadı!
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı, nisap sağlanamadığından yarın saat 10.00’a ertelendi.

Genel Kurul ilk olarak bugün saat 16.14’te toplanmayı denedi ancak toplantı yeter sayısı olmadığından Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu oturuma 10 dakika ara verdi.

Meclis, verilen aranın ardından bir kez daha toplanmayı denedi, nisabın bir kez daha sağlanamaması üzerine toplantı Meclis İç Tüzüğü uyarınca aynı gündemle 24 saat sonraya ertelendi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, oturuma katılan milletvekili sayısını 24 olarak açıkladı.

Cumhuriyet Meclisi’nin bir sonraki toplantısı yarın saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

Son Güncelleme: 11.10.2021 16:48
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