Meclis toplandı

Bu bölümde öneri sahipleri adına Halkın Partisi milletvekili Mesut Genç’in sunduğu “Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi”nin Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere ele alındı.

MANAVOĞLU

Öneri sahibi Mesut Genç’in baba olması nedeniyle oturuma katılamaması nedeniyle onun adına HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu söz alarak yasa önerisi hakkında bilgi verdi.

Manavoğlu, önerinin bankayla borçlu arasındaki ilişkiyi düzenlemenin hedeflediğini dile getirdi. Manavoğlu böyle bir değişiklikle ilgili daha önce Ekonomi Bakanlığı’nda çalışma yapıldığını da söyledi.

Öneri üzerine yerinden söz alan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe daha önce ilgili bakanlıkta çalışması yürütülen bu önerinin neden iki HP milletvekili tarafından Meclis’in gündemine getirildiğini sordu.

Manavoğlu buradaki amaçlarının süreci hızlandırmak olduğunu belirtti.

Öneri konusunda Genel Kurul’da tartışma çıktı. CTP Milletvekili Salahi Şahiner de söz alarak yasa önerisinde yer alan bazı maddeleri okuyarak maddelerde yer alan oranları eleştirdi.

Manavoğlu önerinin amacının borç alanın neyin altına imza atmasını bilmesi olduğunu dile getirdi.

CTP milletvekili Doğuş Derya da yerinden söz alarak, bütün ülkeyi etkileyecek bir yasa önerisi verildiğinde, bunun gerekçeleriyle hazırlanma şeklinin sorgulanmasının normal olduğunu dile getirdi.

İlgili bakanların bu öneriyle ilgili düşüncelerinin önemli olduğunu dile getiren Derya, bu öneri verilirken ilgili bakanlara danışılması gerektiğini, zaten yıllardır çalışılan böyle bir değişikliğin Bakanlar Kurulu üzerinden gelmesinin doğru yöntem olduğunu anlattı.

BEROVA

UBP Milletvekili Özdemir Berova da ivediliği alındıktan sonra komitelere gönderilecek önerilerin sanki sonlandırılmış gibi tartışılmasını eleştirdi.

Yasa önerilerinin genel kurula daha önce de geldiğini söyleyen Berova milletvekillerin sunduğu önerilerin bazılarının yasalaşıp bazılarının yasalaşmadığına işaret etti.

Bugün sunulan önerinin tartışılacağı yerin komiteler olacağını dile getiren Berova, bu tartışmaların genel kurulda yapılmasınım doğru bulmadığını dile getirdi.

Bu sırada yerinden söz alan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, benzer bir şekilde geçirilen bir yasanın Cumhurbaşkanlığı’ndan geri döndüğünü dile getirdi.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da söz alarak, böyle bir yasanın hükümetten gelmesini gönül istese de her milletvekilinin yasa önerisi sunma hakkı olduğunu belirtti.

Bunun ciddiyetle ele alınması gereken bir yasa olduğunu söyleyen Arıklı, faiz yasasının da bir ihtiyaç olduğunu kaydetti.

İnsanların “tefeci” mantığıyla işleyen bankaların insafına bırakılmış durumda olduğunu söyleyen Arıklı, Türkiye’de bankalardan borç alan tüketicilerin bilgilendirilme sorumluluğu varken KKTC’de durumun tersi olduğunu dile getirdi.

Bankaların gelirlerinin her geçen yıl arttığını söyleyen Arıklı, “tefeci” mantığıyla çalışan bankalara dur denmesi gerektiğini belirtti.

Bu öneriye evet denmesi gerektiğini dile getiren Arıklı, detayların komitede görüşülmesi gerektiğini anlattı.

TAÇOY

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da bu yasanın 2011-12 yılında yapılan bir çalışmanın devamı olduğunu dile getirdi.

Buradaki amacın bankaların, uygulanacak faiz oranları, masraflar ve diğer oranlar hakkındaki detayları borçlanacak kişilere vermesinin sağlanması olduğunu dile getiren Taçoy, tüketicinin korunmasının hedeflendiğini vurguladı.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de bu konunun oldukça hassas ve önemli olduğunu dile getirdi.

Özyiğit, birleşik faiz konusunda bir çalışma yapılması gerektiğini, vatandaşın bu “illetten” kurtarılması gerektiğini dile getirdi.

Cemal Özyiğit, ele alınan öneriye sunuş yöntemini doğru bulmadıkları için ret vereceklerini kaydetti.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da yasa önerilerinin iç tüzük gereği ne şekillerde sunulabileceğine işaret ederek “Biz sunalım da komite görüşsün” gibi bir yaklaşımın doğru olmadığını anlattı.

Yasa önerisinin karmaşık formüller içerdiğine işaret eden Erhürman, bu formüllerin milletvekilleri tarafından anlaşılmasının mümkün olmadığını belirtti.

Erhürman, bu çalışmanın öneri sahiplerinin çalışması olmadığını, daha önce yapılmış bir çalışma olduğunu dile getirerek, önerinin, bu konuda bir ad hoc komite kurulması gerektirdiğini dile getirdi.

MANAVOĞLU

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu yeniden kürsüye çıkarak, bu önerinin tabi ki güncel şartlara göre düzenlenmesi gerektiğini ancak amaçlarının tüketicilerin borçlanırken neyin altına imza attığını görmesinin en erken şekilde sağlanması olduğunu belirtti.

Manavoğlu, ad hoc komite kurulmasına karşı olmadığını, amacının sürecin hızlandırılması olduğunu anlattı.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da konuyla ilgili söz alarak, ad hoc komite önerisini doğru bulduğunu ifade etti.

Tüketicinin korunmasının önemine işaret eden Tatar, popülizm de yapılmaması gerektiğini kaydetti.

Faiz oranlarını belirleyecek şeyin rekabet olduğunu söyleyen Tatar, Meclis olarak oranlar konusunda bir şey deme durumları olmadığını belirtti.

Tatar, esas olanın sözleşmeler yapılırken “Faiz nedir? Değişken faiz mi? Komisyon nedir?” gibi konuların açıkça ortaya konması olduğunu dile getirdi.

Başbakan Tatar, İngilizlerin edindiği mülklerle ilgili ipotek nedeniyle yaşadığı sorunlara da çözüm bulunması gerektiğine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından öneri sahipleri, gelecek hafta görüşülmek üzere ivediliğinin ertelenmesini talep etti. Böylece tezkerenin görüşülmesi haftaya bırakıldı.