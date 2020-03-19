Meclis toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay'ın çağrısıyla olağanüstü toplandı.

Bugün saat 11.40’ta başlayan toplantının gündeminde "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi" var.

Meclis’te Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesine dair öner karar önerisinin ivedilikle görüşülmesi gerekmektedir. Kararın aynı bilişimde görüşmesi önerildi. Meclis oy birliğiyle öneriyi kabul etti.

UBP Milletvelili Oğuzhan Hasiboğlu, meclis kürsüsünden Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin 11 Ekim'e ertelenmesi için oy birliğiyle karar verildiğini açıkladı.

Hasiboğlu, içinde bulunduğumuz olağan üstü günler nedeniyle seçimin ertelenmesi kararı alındığını söyledi.

Hasipoğlu "Şu günlerde kimsenin seçimi düşünecek hali yoktur" şeklinde konuştu.

Hasiboğlu konuşmasına şöyle devam etti : "Ülkenin Cumhurbaşkanlığı görevini usulen yürütecek bir Cumhurbaşkanı olacaktır. 6 ay boyunca gündeme ve dış poltika konusunda yapılması gerekenleri yapacaktır. Şu günlerde seçimi düşünmemiz mümkün değildir"

Hasaipoğlu, bu süreçte özel bir komite kurulması önerisinde de bulundu.

Rapor üzerindeki görüşmelerin yapılması için milletvekillerine söz hakkı tanıyan Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, her bir vekile 2 dk söz hakkı tanınacığını bildirdi.

İlk söz hakkını alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı oldu.

ERHAN ARIKLI'NIN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:

Bizim için iki konu çok hassas. birincisi örtülü ödenek konusu. ikinci konu da Cumhurbaşkanına sürekli eleştirdiğimiz Kıbrıs konusunda eleştiri yapmaması konusundaki uyarılarımızdı.

Dün elimize gelen metinde böyle bir cümle ile karşılaşmadı. Bir cümle eklenmesini rica ettik. Buda şartlar uygun olursa bu konunu Seçimlerden sonra gündeme gelmesiydi. Arkadaşlarımız bunu şiddettel ret etti. Anayasada zaten böyle bir yetki yok. Teammülen verilen bir yetki. Buna rağmen reddedildi. Bu bizim için önemli bir konu. Bize göre Cumhurbaşkanın sicilinde bir takım sorunlar var.

Cumhurbaşkanı Berlin'e gitti ama bize konuyla ilgili hiç bir bilgi vermedi.

Bundan sonraki aşamaları partimizde paylaşacağız.

SERDAR DENKTAŞ'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:

Bugün alacağımız karar alınması gereken bir karardı. oy birliğyle alınması arzımuzdu ama oy çokluğu da yeterli.

Bütün dünyada virüs salgını önemini ikinci sıraya atmak üzere. Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyada ekonomik tedbirler alınmaya başladı: Virüs öyle böyle geçek. Piyasanın durumu çok büyük bir kaos halinde olacak. Ben seçimin bir yıl ertelenmesini gündeme getirmiştim. Bir yıl bile yeterli olmayacak bize ekonomik olarak araya seçim gireceği için araya giren farklı konular olumsuz etkiler doğuracak.

6 aylık sürede Cumhurbaşkanı Kıbrıs sorununu görüşür mü? Meclis bu konuyu ilk defa konuşmadı. Kurucu Cumhurbaşkanı ve Akıncı döneminde de bu konu gündeme getirildi. Şimdi fırsat bu fırsat diyerek yine gündeme taşındı bu beni üzdü.

Görüşmecilik yetkisini halk verir. Halkın verdiği yetkiyi biz mecls olarak kısıtlayamayız.

Bugün benim yarın başkasının görüşlerinie uymayan bir Cumhurbaşkanı oturabilir o makamda. Ama saygı duymak zorudayız. 5 yıl önce seçilmiş Cumhurbaşkanı yenisini seçene kadar görevini devam ettirmek zorundadır.

Dünyanın merkezindeyiz, bizden başka çözülecek sorun yok zannediliyorsa diyecek bir sözüm var.

İnşallah 6 sonra seçim yapabilecek gücümüz olur. Bu konuda da şüphem var.

Konsensus demek bazı istedikerliniz konularda geri adım atmayı bilmek demektir. Bu noktada üzgünüm. Oyumuz olumlu olacaktır.

CEMAL ÖZYİĞİT'İN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:

Sadece biz değil dünya zor zamanlardan geçmektedir.

Hiç kimse de yarın seçime gidelim ya da kim seçilecek gailesi duymamalı. Zaten toplumun yakatı yok.

İlk siyasi başkanlar olarak yaptığımız toplantıda hükümete açık çek verdik. Biz elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bu toplum için gerekli kararlar alınsın ve yürürlüğe konsun dedik.

Avrupa ülkeleri bu süreci hafife aldıklarını söyledi. Böyle bir badireden geçiyoruz. Biz OHAL olmasa bile sokağa çıkma sınırlanmasının yapılmasını istiyoruz.

Sn. Denktaş da söyledi önümüzde ciddi bir ekonomik bir kriz var.

Kimsede seçime gitme hevesi kalmadı. Seçimin ertelenmesi Sn. Cumhurbaşkanı'ından gelmedi. Beni toplanmak için arayan kişi Coronavirüs ve önlemlerin konusunun konuşulacağı bilgisini verdi. Erteleme sonrasında gündeme geldi. Ben de Serdar Bey gibi seçimin 1 sene ertelemeyi teklif ettim.

Sonrasında Meclis Başkanı ve YSK Başkanı ile görüşme gerçekleştirdik

Burada bir görev uzatma meselesi konuşmıyoruz. Burada seçim ertelenmesini konuşuyorz. Bu noktada görevdeki kişi görevine devam eder. Bu süreçte biz görev ve yetkilere sınırlama getirelim demek yanlıştır. Bu topluma saygısızlıktır. Şu anda Kıbrıs konusunu düşünecek kimsenin vakti yok.

Seçim 6 ötelniyorsa Kıbrıs konusundaki tartışmalar da 6 ay ertelenecektir.

Ortaya konan görüş doğrultusunda oyumuz olumlu olacaktır.

TUFAN ERHÜRMAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:

Olağandışı günlerden geçiyoruz. Olağanüstü kelimesini bilerek kullanmıyorum çünkü olağanüstü hal anayasamızda belirlenmiştir. OHAL seçim ertelenmesini içermiyor. Olağan dışı diyorum çünkü seçimlerin ertelenmesi ihtiyacı haasıl oldu.

Mantığı da şudur, seçimin demokrasinin temel kurallarına bağlı olarak seçimin gerçekleşmesi mümkün değildir. Neler yapılabiliri konuşuyoruz şu anda. Cumhurbaşkanına vekalet eden Meclid Başkanı bu görevi yapsın diyenler de oldu. Ama yasalarda makamda bir boşalma durumunda 45 gün vekalet edebilir şeklinde düzenleme var. Bu yüzden bir tercih yapacaksak halk tarafından seçilmiş kişinin görevine devam etmesi uygundur.

Bu noktadan sonra geldiğimiz konu Cumhurbaşkanlığını yetkileri. Cumhurbaşkanının yetkileri meclisten verilen yetkiler değildir. Anayasal olarak verilen yetkilerdir. Bunu hepimiz biliyoruz.

Meclis olarak vermediğimiz bir yetkiyi şimdi vereceğimiz bir kararla sınırlamaya gitmek olağan değildir.

Burada hiç bir hukuki tartışmayı gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Bu anayasada Cumhuriyet Meclisi'nin seçimleri ertelenmesine yönelik düzenleme yapılmışken, aynı konunun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde düzenlenmemesi ilginçtir. Ama yine de Anayasanın dışında bir noktada değiliz. Olağan dışı lafını sürekli kullanıyorum. Böyle durumlarda halkımızın bizden beklentisi birlikte hareket etmektir. Biz her türlü katkıya ve dayanışmaya hazırız dememizin sebebi bu. Ben burada oy çokluğuyla onay çıkarsa üzülürüm. Burada olması gereken kararın oy birliğiyle geçmesidir. Farklı düşünen arkadaşlarımı bu çerçevede kararlarını yeniden değerlendirmeye davet ediyorum.

KUDRET ÖZERSAY'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Usulen söylenen bir söz vardı tarihi günlerden geçiyoruz. Galiba şu anda o söz gerçek. Siyaset bitmiştir. Siyaset üstü günlerden geçiyoruz. Birlik beraberlik halinde hareket etmek zorundayız. Siyaset bitmelidir. seçimlerin ertelenmesinde 6 ay uzatma makul olandır. Nasıl ki bir hükümet değişikliği olduğunda mevcut hükümet görevine devam eder, şu anda da mevcut Cumhurbaşkanı'nın görevine devam etmesi gerekmektedir. Bize yakışacak olan oybirliğiyle bu kararın çıkmasıdır.

ERSİN TATAR'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Salgının ne kadar ciddi olduğu görülüyor. Kaderimiz öyle bir kader ki bu virüs bizi buldu.

İngiltere hiç bir tedbir almayı düşünürken sokaklara askerler salmaya başladı. Biz de KKTC'de 10 gün kadar önce kimse olayın bu kadar ciddi olduğunu tahmin edemezken Bakanlar Kurulu kararlarımızın ne kadar önemli ve doğru olduğunu görmüş bulunmaktayız.

Olayların bu kadar büyüyeceğini tahmin edemezken ciddi önlemler aldık.

Bakanlar Kurulu'nda dün aldığımız kararla alınması gerekneleri bir kez daha vurguladı. Buraya gelenler 15 gün evde otursunlar dedik. Bütün bunları hala daha ciddiye almayanlar hem kamu vicdanına hem de her türlü değere ve yaptığımız çalışamalara karşı kabul edilemez.

Sağlık Bakanı Ali Pilli arakdaşımıza da herkesin adına buradan geçmiş olsun dilemek istiyorum.

Bu salgın tehlikesine rağmen eğitimli, işini bilen insanlarımıza yüce Meclis önünde teşekkür etmek istiyorum.

Şu anda hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Hem piyasaların hareketlenmesi, hem yatırımlar konusunda. Maliye Bakanlığı yapmış Serdar Denktaş ile sürekli istişare halindeyiz.

Seçim konusunu şu günlerde konuşmak için kimsenin haddi değildir. Erteleme konusu göndeme geldi. Genele kanaat seçimlerin ertelenmesi konusundaydı. Burada bir tarafta anayasa var, bir tarafta toplum bir tarafta da kanaat var.

3 ana meseleyi tartışıyoruz. Seçimlerin ertelenmesi, ertelenmesi durumunda kimin göreve devam edeceği ve ne zamana erteleneceğini konuşuyorz.

Eğer bu salgın giderse ortalık da normalleşirse hukuk seçimin yapılmasını emereder. Umud ediyoruz ki normal hayat Haziran'da başlar. Bu durumda da seçim 11 Ekim'de gerçekleşir. O güne kadar kim kalmalı noktasında sıkıntı oldu. Bu kadar olaylar olurken ne Kıbrıs görüşmeleri olur ne de farklı bir gelişme... Belli ki bu karar oy çokluğu ile alınacaktır.

Toplumsal birlik ve beraberlik ve dayanışam ruhu içinde inanıyorum ki tüm yaralarımızı saracağız.