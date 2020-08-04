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Meclis toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 6'ncı olağanüstü birleşimini yapmak üzere saat 11.15’te toplandı.

04 Ağustos 2020 Salı 11:54
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Meclis toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 6'ncı olağanüstü birleşimini yapmak üzere saat 11.15’te toplandı.

Meclis BaşkanıTeberrüken Uluçay başkanlığında toplanan  Genel Kurul’un özel gündeminde, Birleştirilmiş 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı bulunuyor.

Meclis Genel Kurulu toplantısında ayrıca, Veteriner Hizmetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı ile Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alınacak.
 

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet MeclisiKKTC Meclis
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