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Meclis toplandı!

Cumhuriyet Meclisi geçici başkan Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

25 Şubat 2022 Cuma 10:50
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Meclis toplandı!
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Ulusal Birlik Partisi- Demokrat Parti – Yeniden Doğuş Partisi koalisyon hükümetinin hükümet programı bugün Cumhuriyet Meclisi’nde okunarak, milletvekillerinin bilgisine getirilecek.

Programın okunmasından iki tam gün sonra, 28 Şubat Pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, programı görüşmek üzere yeniden toplanacak. Görüşmeler tamamlandıktan bir tam gün sonra, Meclis’te hükümet programıyla ilgili oylama yapılacak.

Program üzerindeki görüşmelerin Pazartesi günü tamamlanması halinde 2 Mart Çarşamba günü; Salı güne sarkması halinde ise oylama 3 Mart Perşembe günü yapılacak. Cumhuriyet Meclisi’ndeki toplantıya katılanların salt çoğunluğunun evet oyuyla hükümet güvenoyu almış olacak.

Cumhuriyet Meclisi’nin birleşiminde başkanlık divanının oluşuma ilişkin karar da okunacak.

Meclis Başkanı, Meclis Başkan Yardımcısı, idare amiri ve katiplerden oluşan divanla ilgili seçimin grupların mutabakatıyla hükümet programının oylanacağı gün yapılması öngörülüyor. Seçim öncesi gruplar adaylarını başkanlığa sunacak.

23 Ocak milletvekilliği erken genel seçim sonuçlarına göre, Cumhuriyet Meclisi’nde sadece UBP ve Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin grubu var. Meclis Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı, Meclis İdare Amirliği ve katipler için de kapalı oylama yapılacak.

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