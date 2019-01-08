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Meclis toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı

08 Ocak 2019 Salı 12:37
Meclis toplandı

Saat 10.00’da başlaması gereken ancak saat 11.15’te başlayan toplantının gündeminde, Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.

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Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığındaki Genel Kurul toplantısının başında, Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulunun Genel Kurulun bugünkü birleşim gündemine ilişkin kararı da okundu ve dün yapılamayan toplantının gündem konuları ile bugünkü gündem konuları birleştirildi. 

Yasama ve denetim görevi yapılacak Genel Kurul toplantısında, milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine de yer verilecek. 
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısında, UBP Grup Başkanlığının Yayın Yüksek Kurulunda, Şefik Aşçıoğulları’ndan boşalan üyeliğe Fevzi Hansel’i aday olarak gösterdiklerine ilişkin tezkeresi ile Cumhuriyet Meclisi Başkanlığının

Girne Lefkoşa anayolunda meydana gelen sel felaketinin oluşum nedenleri ve sonucunda yaşanan can kayıpları ile ilgili yol ve trafik güvenliği konusunda ihmalin olup olmadığı ile ilgili Meclis Araştırma Komitesinin Başkan ve Başkan Vekili seçimine ilişkin tezkeresi de okundu. 

Genel Kurulda, YDP Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı “Narenciyedeki Sıkıntılar, UBP Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu “Dome Hotel ve Turizm Bakanlığı”, UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre “Kıbrıs’ta Güvenlik ve Nüfus Politikaları”, HP Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu “Devlete Ait Arazi Ve Binaların Kiralanması”, UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu “İhale Yasası Kapsamında Devlet Arazilerinin Kiralanması”, UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk “Toplumun Güncel Sorunları ve Sel Felaketi”, UBP Gazimağusa Milletvekili Hamza Ersan Saner “Girne Dağyolu”, UBP Güzelyurt milletvekili Menteş Gündüz “narenciye konusu”, UBP İskele milletvekili Nazım Çavuşoğlu “Tarımın Sorunları”, UBP Güzelyurt milletvekili Ali Pilli de “Narenciye” ile ilgili güncel konuşma yapacak. 

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