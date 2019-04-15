Meclis toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.10’da toplandı.Genel Kurul’da ilk olarak sunuşlara yer verildi, bu bölümde bazı tezkerelere ivedilikler alındı.

İç Tüzüğün 62’nci maddesi tahtında söz alan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, “Turizm Alarm Veriyor” başlığı altında konuşmasını gerçekleştirdi.

Tatar, KKTC’de en önemli sektörlerden biri olan turizmin artık önünün görülemediğini savunarak, turizmde teşvik ödemelerinin durduğunu anlattı.

Hükümetin bu konuya ağırlık göstermesi gerektiğini ifade eden Tatar, “en büyük sektörün bu şekilde belirsizlikle devam etmesi mümkün değildir” dedi.

Tatar, 2019 yılının başından beri ülkeye gelen turist sayısında yüzde 30 düşüş yaşandığını, tedbir alınmazsa bu sayının daha da artacağını söyledi.

Tatar, Yeni sezonda birtakım ciddi tedbirler alınmasıyla bu yangının önüne geçilebileceğini de anlattı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da konunun gündemlerinde olduğunu, geçtiğimiz gün itibarıyla görüşmelerini sıklaştırdıklarını anlattı.

Aylar içerisinde düşüş olduğunun doğru olduğunu, önümüzdeki Mayıs ayı itibarıyla nasıl artırılabileceğine yönelik girişimlerde bulunduklarını kaydeden Ataoğlu, ülkeye farklı yerlerden farklı acentelerin Mayıs itibarıyla turist getireceğini ifade etti.

Farklı destinasyonlardan turist getirmek için de girişim yaptıklarını anlatan Ataoğlu, yerli istihdam ve yerli üretimin desteklenmesiyle ilgili yaptıkları çalışmalardan elde ettikleri somut verilerle çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Teşvikler konusunda da Ataoğlu, bu konuda yaptıkları çalışmalara değindi ve çalışmaların çok olumlu ve çok verimli geçtiğini anlattı.

Genel Kurul’da 62’inci madde tahtında söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Ödenmeyen elektrik faturaları” konusunda konuştu.

Askerin ödemesi gereken faturaların Kıb-Tek’e ödenmemesi konusunu araştırdıklarını ve bunun doğru olduğunu gördüklerini kaydeden Arıklı, kurumun bu nedenle de büyük sıkıntı yaşadığını ifade etti.

Askerin ödemesi gereken 120 milyon TL civarında olan paranın Kıb-Tek’e ödenmesi gerektiğini kaydeden Arıklı, kurumun diğer ödenmeyen paraları da alması halinde kendi kendini idare edilebilecek duruma geleceğini söyledi.

Arıklı, Türkiye’nin taahhüt ettiği rakama sadık kalmak durumunda olduğunu ve savunma giderlerinin de Türkiye’nin boynunda olduğunu söyledi ve bunu ödemesi gerektiğini anlattı.

Hükümete sitemi de olduğunu söyleyen Arıklı, Taşkent’te bir kadının yaşadığı sıkıntıları defalarca Başbakana iletmesine rağmen ilgilenmediğini de savundu.

Başbakan Tufan Erhürman da Taşkent’teki kadınla ilgili hem vakıflara ve kızılayı gerekli bilgileri verdiğini ve ilgilenildiğinin kendilerine iletildiğini söyledi.

Benter’in kendisine oraya gidildiğini söylediğini ifade eden Erhürman, sonucun kendisine bildirileceğini ve söyleyeceğini anlattı.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da elektrik kurumunun alacağı var sözünün doğru olmadığını, Elektrik kurumuyla Mart 2019 itibarıyla mahsuplaşma yapıldığını, kısa zamanda bu sorunun ortadan kaldırılacağını anlattı…

Alacak ve vereceğin eşit olduğunu kaydeden Denktaş, kurumun devletten alacağı var söyleminin yanlış olduğunu söyledi.

Denktaş, son zamanlarda yapacakları bazı ödemeleri ötelediklerinin doğru olduğunu da kaydederek, turizmde 2017’den kalma alacaklı olanlar olduğunu ve bunun süratle ödenmesi için mutabakat oluştuğunu kaydetti.

Gelecek yıl bütçesi için yapılacak değişiklikle teşviklerin yüzde yüzünü üstlerine alacaklarını kaydeden Denktaş, teşvikler vasıtasıyla turizm gelirlerinin arttığını, bunun havadan turizmcilere para geliyor gibi algılanmaması gerektiğini söyledi.

Yeniden söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Taşkent’teki kadınla ilgili Benter’le görüştüğünü ve söz konusu kadına gerekenin yapılacağını söylediğini aktardı. (BRT)