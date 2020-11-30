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Meclis toplanıyor: Gündemde Meclis araştırması önergeleri var

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak. Gündemde iki Meclis araştırması önergesinin ön görüşmesi bulunuyor...

30 Kasım 2020 Pazartesi 09:22
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Meclis toplanıyor: Gündemde Meclis araştırması önergeleri var

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor...

Meclis’in saat 10.00’da başlaması beklenen yasama yılının 8’inci birleşiminde, sunuşların ardından milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilecek.

Toplantıda daha sonra YDP Genel Başkanı ve Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı’nın ve TDP’ye bağlı üç milletvekilinin birlikte sunduğu iki ayrı Meclis araştırması önergesinin ön görüşmesi yapılacak.

Arıklı’nın sunduğu Meclis araştırması önergesi, “Pandemi Süreci İçerisinde Hükümet Tarafından Yapılan Uygulamaların, Alınan Kararların ve Hizmetlere Yönelik Harcamaların Yasal Boyutunun Ortaya Çıkarılmasını”; TDP’lilerin sunduğu önerge ise “Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde, Halkın Karar Alma Süreçlerine Antidemokratik ve Siyasi Etik Dışı Bir Şekilde Müdahale Edilmesinin Araştırılmasını” amaçlıyor.

Meclis’in bugünkü toplantısının gündeminde ayrıca 7 yazılı soru, 4 sözlü soru, 3 de sözlü soruya dönüştürülen yazlı soru yer alıyor.

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