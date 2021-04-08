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Meclis Toplantısı Grev Nedeniyle Yapılamadı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı, Meclis personelinin büyük çoğunluğunun, kamuda örgütlü 6 sendikanın hayat pahalılığı ödeneğinin geri ödenmemek üzere durdurulması gerekçesiyle yaptığı genel greve katılması nedeniyle yapılamadı. 

08 Nisan 2021 Perşembe 13:29
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Meclis Toplantısı Grev Nedeniyle Yapılamadı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, greve birçok kamu, kurum ve kuruluşunda örgütlü sendikanın destek verdiğine işaret etti. Bu bağlamda, Meclis çalışanlarının birçoğunun da greve katıldığını belirten Sennaroğlu, “Dolayısıyla bu grev Genel Kurul çalışmalarını da etkilemiş ve bugün toplanması gerekir Genel Kurul çalışmaları İçtüzüğün 161’inci maddesi tahtında yapılamamıştır” dedi.
İçtüzüğün, 161’inci maddesi uyarınca, stenograflarca, ses alma ve görüntülü kayıt sisteminin de yardımıyla Genel Kurulda tam tutanak tutulduğuna işaret eden Sennaroğlu “Bahse konu teknik personelin çoğunluğunun grev hakkını kullanması nedeniyle tam tutanak tutulmasının veya ses kaydı alınmasının bu şartlarda uzun süreli mümkün olamayacağı kanaatiyle Genel Kurulun bugünkü toplantısı açılamamıştır” ifadelerini kullandı. 

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