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Meclis yarın açılıyor

Cumhuriyet Meclisi yeni yasama yılı çalışmalarına yarın başlıyor.

02 Ekim 2022 Pazar 10:47
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Meclis yarın açılıyor



Cumhuriyet Meclisinin, Onuncu Dönem, İkinci Yasama Yılı, İçtüzüğün 6'ncı maddesi uyarınca ekim ayının ilk iş günü olan yarın saat 10.00'da yapılacak törensel toplantı ile başlayacak.

Meclis Genel Kurulu, 28 Haziran’da yaptığı son toplantının ardından yaz tatiline girmişti.

Komitelerin çalışmaya devam ettiği yaz döneminde, Meclis Genel Kurulu da iki kez olağanüstü toplanmıştı. Genel Kurul, 24 Ağustos’ta Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı'nın görüşülmesi için toplanırken; 15 Eylül’de ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kıbrıs konusu ile ilgili Cumhuriyet Meclisi'ni bilgilendirmişti.

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MeclisCumhuriyet MeclisiYeni Yasama Yılı
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