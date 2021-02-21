Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak.
Genel Kurul gündeminde, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili ile İlgili Kuralların Düzenlenmesi (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı bulunuyor.
Milletvekillerinin güncel konuşmalarına da yer verilecek oturumda, yazılı ve sözlü sorular da görüşülecek.
MECLİS YARIN TOPLANACAK
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak.
21 Şubat 2021 Pazar 15:32
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak.