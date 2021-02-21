MECLİS YARIN TOPLANACAK

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak.

Genel Kurul gündeminde, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili ile İlgili Kuralların Düzenlenmesi (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Milletvekillerinin güncel konuşmalarına da yer verilecek oturumda, yazılı ve sözlü sorular da görüşülecek.