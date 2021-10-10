Meclis yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun gündeminde, “Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”, “Toprak Ürünleri Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” ve “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” bulunuyor.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, gündemde yer alan tasarı ve öneriler ise şunlardır:

“Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi, Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı, Emeklilik (Değişiklik No:2) Yasa Önerisi, Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Vasiyetnameler ve Veraset (Değişiklik) Yasa Önerisi, Evlilik Dışında Doğan Çocuklar Yasa Önerisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Yasa Tasarısı (Y.T.No:230/4/2021) ve Seçim Tarihini Belirlemek, Seçim ve Halkoylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komitenin Tasarıya İlişkin Raporu.”