Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Öğretmene taciz!
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını kırdı!
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını...
İlkokul avlusunda taciz!
İlkokul avlusunda taciz!
banner107

Meclis yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın, geçen hafta aldığı karar uyarınca hem yasama hem de denetim görevini aynı günde yapmak üzere toplanacak.

20 Kasım 2022 Pazar 09:07
33 Okunma
Meclis yarın toplanacak



Saat 10.00’da başlaması beklenen toplantının özel gündeminde 3 tasarı ve 2 de Sayıştay Komitesi’nden gelen uygunluk bildirimi görüşülecek.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ve Yayın Yüksek Kurulu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşülmesinin ardından “Sayıştay Komitesinin, 2016 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ve Sayıştay Başkanlığının 2016 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesap Genel Uygunluk Bildirimi, Sayıştay Komitesinin, 2019 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ve Sayıştay Başkanlığının 2019 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesap Genel Uygunluk Bildirimi” ele alınacak.

-Güncel konuşmalar da yapılacak

Meclis Genel Kurulu’nun yarınki gündeminde milletvekillerinin güncel konuşmalarına da yer verilecek.

Gündemde ayrıca “sorular” bölümü de var.

Anahtar Kelimeler:
MeclisCumhuriyet Meclisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şenkul: Herkesle işbirliğine açığım
Şenkul: Herkesle işbirliğine açığım
Sandık seçmen listeleri askıya aldı
Sandık seçmen listeleri askıya aldı
"Doktorların halka hizmet ettiğini görmek mutluluk verici”
"Doktorların halka hizmet ettiğini görmek mutluluk verici”










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim