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Meclis yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

24 Haziran 2018 Pazar 10:20
Meclis yarın toplanacak

Yerel seçimin ardından ilk toplantısını yarın yapacak Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde, beş denetçi raporu,bir yasa önerisi ve üç de yasa tasarısı bulunuyor.

Saat 10.00’da başlaması beklenen toplantıda sunuşların ardından Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin Özkan Ertarkan, Fatma Nurettin Madi, NazifeTavli, Birsen Yeşilçalı ve Nermin Tomgüsehan’ın başvuruları üzerine hazırladığı denetçi raporlarıyla ilgili raporlar görüşülecek.

Toplantının gündeminde ayrıca Dernekler (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi, Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı da yer alıyor.

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