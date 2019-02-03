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Meclis yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

03 Şubat 2019 Pazar 10:05
Meclis yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

Meclis’in saat 10.00’da başlaması beklenen toplantısının gündeminde bazı yasa tasarıları bulunuyor.

Toplantıda, sunuşların ardından sırasıyla Veteriner Tıbbi Ürünler Yasa Tasarısı, Aile (Evlenme ve Boşanma) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Sosyal Sigortalar Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülecek.

Meclis yarın ayrıca, görüşülmesini geçen haftaki toplantısında tamamladığı Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı (Değişiklik) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesini yaparak tasarının genelini oylayacak.

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Son Güncelleme: 03.02.2019 11:30
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