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Meclis, yarın toplanacak

Meclis Genel Kurulu, yarın toplanacak.

17 Kasım 2019 Pazar 12:15
Meclis, yarın toplanacak

Meclis Genel Kurulu, yarın toplanacak.
2020 bütçesiyle ilgili komite görüşmeleri devam ettiğinden, Genel Kurul’un yarın saat 10.00 başlayacak toplantısında, hem yasama ve hem denetim görevi yapılacak.
Birleştirilmiş Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı’nın ele alınacağı toplantıda, güncel konuşmalara olanak tanınacak. Gündemde sorular bölümü de var.

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Anahtar Kelimeler:
MeclisTOPLANACAKHaberKıbrıs
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