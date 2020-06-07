Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin
Kötü ağız kokusunu hafife almayın
Kötü ağız kokusunu hafife almayın...
Kırmızı pancarın faydaları nelerdir?
Öyle faydaları var ki...

Meclis yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın yasama gündemiyle toplanacak.

07 Haziran 2020 Pazar 12:42
647 Okunma
Meclis yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın yasama gündemiyle toplanacak.

Genel Kurul’un saat 10.00’da başlaması beklenen toplantısında, bir yasa önerisi ile bir yasa tasarısı görüşülecek.

Buna göre, yarınki genel kurul gündeminde genel kuruldan komiteye geri çekilen Birleştirilmiş Barış Harekatından Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Önerisi ile Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı var.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin öneri ve tasarıyla ilgili raporları da Genel Kurul’a sunulacak.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Meclisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Süleyman son 2020-06-07 13:03:38

Yorum çok şimdiçifçi düşünüyor iyiki kargaşa ve akdenizde piknik alanı ve orman yandı bizim buğday ve arpalara ulaşmadı ne kadar cahilce ki şu anda ki hükümlerin suçu yansa hiçbir garantimiz yok peki yüzyıllık zeytin ve çam ağaçları ne olacak torunun çocuğun ne diyece kıbrısçık ciğerleri yandı kimsenin umrunda değil demekki şu anki hükümet çiftçiyi cahilliğine sürüklüyor neymiş akdenizin singapuru bu kafayla adana veya mersin köyü dahi olamaz aşın kendinizi cahil olmayın bu gidiş son olur kıbrıs kime boyun eğer bilmem rumlu ingilizmi

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Şehit oğlu Serkan Çakır'dan mesaj var!
Şehit oğlu Serkan Çakır'dan mesaj var!
Otobüs şöförleri yarın başkentte araçlı eylem yapacak
Otobüs şöförleri yarın başkentte araçlı eylem yapacak
Özyiğit: "Lefke yeni bir maden macerasını kaldırmaz"
Özyiğit: "Lefke yeni bir maden macerasını kaldırmaz"
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim