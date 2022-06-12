Künye
Kıbrıs 26
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler
Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler
150 bin TL değerinde malzeme çaldı
150 bin TL değerinde malzeme...
Cep telefonuyla taciz!
Cep telefonuyla taciz!
İşlediği suçtan 5 yıl hapis cezası aldı!
İşlediği suçtan 5 yıl hapis...
Yozgat'tan 169 adet eski eser getirdi
Yozgat'tan 169 adet eski eser...

Meclis yarın toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

12 Haziran 2022 Pazar 11:52
0 Okunma
Meclis yarın toplanıyor
banner48

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, saat 10.00’da başlayacak toplantının gündeminde, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Eğitim Araştırma Yerleşkeleri (ASBÜ-KKTC) kurmasına ilişkin anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin (Onay) Yasa Tasarısı (Y.T.No:257/4/2021) ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu bulunuyor.

Ayrıca Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin, 9 Haziran tarihinde yaptığı toplantıda aldığı kararı gösteren cetvel de gündemde yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet MeclisiMeclis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Temizlik için ateş yaktı, 15 dönüm alev aldı
Temizlik için ateş yaktı, 15 dönüm alev aldı
Pınarlı Köyü'nde korkutan yangın
Pınarlı Köyü'nde korkutan yangın
İsteyerek elektrikli kapı bariyerini kırdı
İsteyerek elektrikli kapı bariyerini kırdı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim