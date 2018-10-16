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Meclis yarın toplanıyor

16 Ekim 2018 Salı 19:48
Meclis yarın toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, nisap sorunu nedeniyle iki gündür yapamadığı toplantı için yarın yeniden toplanacak.

24 saat arayla ve aynı gündemle iki kez ertelenen Genel Kurul toplantısının yarın saat 10.00’da başlaması bekleniyor.

Genel Kurul’un gündeminde Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası hakkında yasa gücündeki kararname ile Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin kararnameye ilişkin raporu var. 

Genel Kurul’un gündeminde ayrıca, Ulusal Birlik Partisi Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda’nın yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek için oluşturulan komitenin raporu ile Dilekçe ve Omdusman Komitesi’nin raporları bulunuyor.

Kanser Hastalığı Bildirim Yasa Tasarısı ile Kamu Sağlık Çalışanları Değişiklik Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmeleri ile milletvekillerinin güncel konuşmaları da Genel Kurul’un gündeminde.

Hükümeti oluşturan partilerin milletvekillerinden bazıları yurt dışında olduğu için Genel Kurul’da önceki gün ve dün nisapta 26 sayısına ulaşılamamış, muhalefet partileri de nisabın oluşmasına destek vermeyeceklerini açıklamıştı.

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