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Meclis yarın toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak.

26 Haziran 2022 Pazar 11:52
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Meclis yarın toplanıyor
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor.

Saat 10.00’da toplanması beklenen genel kurulda Başkanlığın Genel Kurul'a sunuşları ile komitelerden gelen tasarı ve öneriler ele alınacak.

Meclis oturumunda, Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu; Beşparmak Köyünde Vakıflar İdaresine Ait Mazbut Emlak'tan Talep Edilen Kamu Yolu Olarak Kullanılmasından Oluşan İstibdal İşleminin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu; Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu;  Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu görüşülecek.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet MeclisiKKTCMeclis
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