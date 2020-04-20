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Meclis yarın toplanıyor

Meclis, “Covid-19 salgını ve önlemlerin değerlendirilmesi” gündemiyle yarın toplanacak.

20 Nisan 2020 Pazartesi 09:57
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Meclis yarın toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın çağrısıyla yarın saat 11.00’de, “Covid 19 Salgını Nedeniyle Yaşanan Olağandışı Durumun ve Alınan Önlemlerin Değerlendirilmesi” gündemiyle toplanıyor.

Meclis en son Cumhurbaşkanlığı seçimini ertelemek ve korona virüsüyle ilgili önlemleri ele almak amacıyla 19 Mart’ta olağanüstü toplantı yapmıştı.

Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla varılan mutabakat ve Bakanlar Kurulu’nun Koronavirüs önlemleri çerçevesinde verdiği idari izin kapsamında Meclis Genel Kurulu, 10 Mart’taki oturumun ardından 15 Mart'ta toplanmama kararı almıştı.

BASIN ALINMAYACAK... TOPLANTI BRT’DEN CANLI VERİLECEK

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, son toplantıda olduğu gibi, Meclis binasına giriş ve çıkışlarında hijyenik önlemleri alınacak. Bu çerçevede Meclis salonları ve bahçe dezenfekte edilecek.

Genel Kurul Salonu'nda oturma düzeni ise yine sosyal mesafe korunarak ayarlanacak. Sınırlı sayıda Meclis çalışanının görev yapacağı yarınki oturumda, görevli tüm personel maske ve eldiven takarak görevlerini icra edecek.

Meclis Başkanlığı, oturuma gelecek milletvekillerinin de aynı şekilde maske tedarikini sağlayıp, gerekli tedbirler alındıktan sonra genel kurulu açacak.

Genel Kurul toplantısına basın mensuplarının yanı sıra dışarıdan hiçbir şekilde ziyaretçi ve vatandaş alınmayacak. Toplantısının, haber, video ve fotoğrafları Meclis Basın Bürosu tarafından servis edilecek.

Toplantının yayını, her zaman olduğu gibi, BRT ekranlarından ve Meclis’in sosyal medya platformlarından canlı olarak verilecek.

Son Güncelleme: 20.04.2020 10:00
Anahtar Kelimeler:
Covid-19CoronavirüsKoronavirüsCumhuriyet Meclisi
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