Meclis yarın toplanıyor

Meclis Genel Kurulu, yarın 7. olağanüstü birleşimini yapacak.

Saat 10.00’da başlayacak toplantının özel gündeminde, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname, Genel Tarım Sigortası Fonu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasası görüşülecek.

Genel Kurul’un yarınki gündeminde Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Su Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı da bulunuyor.