Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Hırsızlık yaparken farkedilince kaçtı
Hırsızlık yaparken farkedilince kaçtı
Kumar oynamaya geldi, hırsızlık yaptı
Kumar oynamaya geldi, hırsızlık yaptı
Ev arkadaşının parasını çaldı
Ev arkadaşının parasını çaldı
Kaburga kemiğini kırdı
Kaburga kemiğini kırdı
Her Şeyi İtiraf Etti
Her Şeyi İtiraf Etti
Flaş Haber
4 yeni pozitif vaka
Kapat

Meclis yarın toplanıyor

Meclis Genel Kurulu, yarın 7. olağanüstü birleşimini yapacak.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 10:57
706 Okunma
Meclis yarın toplanıyor

Meclis Genel Kurulu, yarın 7. olağanüstü birleşimini yapacak.

Saat 10.00’da başlayacak toplantının özel gündeminde, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname, Genel Tarım Sigortası Fonu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasası görüşülecek.

Genel Kurul’un yarınki gündeminde Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Su Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı da bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
MeclisMeclis Genel Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
İskele Türk Maarif Koleji'nin Temeli Atıldı
İskele Türk Maarif Koleji'nin Temeli Atıldı
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu'ndan açıklama
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu'ndan açıklama
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim