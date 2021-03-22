MECLİS YARINA ERTELENDİ! NİSAP KRİZİ AŞILAMADI

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL

Meclis Genel Kurulu’nun bugün ki oturumu nisap sağlanamadığı için yarına ertelendi. Muhalefet Partileri de meclis oturumuna katılmadı.

Nisap için koalisyondaki tüm vekillere ve bağımsız vekillere ihtiyacı olan koalisyon hükümetinin bundan sonraki sürede nisaba takılacağı ifade ediliyor.

Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş’ın bir ay Meclis’ten izin alması ile bir eksiye düşen hükümete, sabah saatlerinde nisap için Halkın Partisi’nden istifa eden 3 vekilin de destek vermeyeceği iddia edilmişti.

Bağımsız vekillerin desteğiyle meclis oturumunu açan ve yasaları geçiren UBP-DP-YDP hükümeti bundan sonraki süreç çok ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya.