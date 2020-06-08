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Meclis yasama gündemiyle toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün yasama gündemiyle toplanacak.

08 Haziran 2020 Pazartesi 08:28
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Meclis yasama gündemiyle toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün yasama gündemiyle toplanacak.

Genel Kurul’un saat 10.00’da başlaması beklenen toplantısında, bir yasa önerisi ile bir yasa tasarısı görüşülecek.

Buna göre,  genel kurul gündeminde genel kuruldan komiteye geri çekilen Birleştirilmiş Barış Harekatından Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Önerisi ile Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı var.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin öneri ve tasarıyla ilgili raporları da Genel Kurul’a sunulacak.

Son Güncelleme: 08.06.2020 08:30
Anahtar Kelimeler:
KKTC MeclisCumhuriyet Meclisi
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