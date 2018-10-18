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Meclis yine toplanamadı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yine toplanamadı.

18 Ekim 2018 Perşembe 11:05
Meclis yine toplanamadı

Pazartesi gününden beri toplanamayan Genel Kurul, bugün saat 10.30’da toplanmayı denedi ancak nisap sağlanamadığı için toplantıya başlayamadı.

Meclis Başkan Teberrüken Uluçay, toplantı için verdiği 5 dakikalık aranın ardından yeniden yoklama yaptırdı. İkinci denemede de toplantı için gerekli 26 milletvekili sayısı salonda olmayınca toplantı yapılamadı ve Meclis İç Tüzüğü gereği toplantı 24 saat ertelendi.

Meclis Genel Kurulu, hükümeti oluşturan partilerden bazı milletvekilleri yurt dışında bulunduğu, muhalefet partileri de nisabın oluşmasına destek vermediği için toplanamıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Meclisi Genel KuruluNisapHaberGündemKıbrıs
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vatandaşşşş 2018-10-18 11:10:36

Allah yaksınsizi toplar

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mehmet 2018-10-18 11:11:14

maaşlarından kesinti yapılsınn

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Hasan 2018-10-18 12:03:13

Milletvekiliymiş, bunların topu aşağılık köpek, şerefsiz, boşa para yiyen asalak pisliklerdir.

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