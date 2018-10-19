Meclis Yine Toplanamadı…

Pazartesi gününden beri toplanamayan Genel Kurul, bugün saat 10.40’da toplanmayı denedi ancak nisap sağlanamadığı için toplantıya başlayamadı.

Meclis Başkan Teberrüken Uluçay, toplantı için verdiği 5 dakikalık aranın ardından yeniden yoklama yaptırdı. İkinci denemede de toplantı için gerekli 26 milletvekili sayısı salonda olmayınca, toplantı yapılamadı ve Meclis İç Tüzüğü gereği toplantı 22 Ekim Pazartesi gününe ertelendi.

Meclis Genel Kurulu, hükümeti oluşturan partilerden bazı milletvekilleri yurt dışında bulunduğu, muhalefet partileri de nisabın oluşmasına destek vermediği için 5 gündür toplanamadı.