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Meclis Yine Toplanamadı…

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yine toplanamadı.

19 Ekim 2018 Cuma 11:15
Meclis Yine Toplanamadı…

Pazartesi gününden beri toplanamayan Genel Kurul, bugün saat 10.40’da toplanmayı denedi ancak nisap sağlanamadığı için toplantıya başlayamadı.
Meclis Başkan Teberrüken Uluçay, toplantı için verdiği 5 dakikalık aranın ardından yeniden yoklama yaptırdı. İkinci denemede de toplantı için gerekli 26 milletvekili sayısı salonda olmayınca, toplantı yapılamadı ve Meclis İç Tüzüğü gereği toplantı 22 Ekim Pazartesi gününe ertelendi.
Meclis Genel Kurulu, hükümeti oluşturan partilerden bazı milletvekilleri yurt dışında bulunduğu, muhalefet partileri de nisabın oluşmasına destek vermediği için 5 gündür toplanamadı.

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Son Güncelleme: 19.10.2018 11:17
Anahtar Kelimeler:
Meclis
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daşşşş 2018-10-19 11:33:52

belanızııııversiiinnn

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Halk 2018-10-19 12:11:25

Siz bu maaşı, devlete halka hizmet edin diye alıyorsunuz. O zaman ne isterseniz yapın ama halkı ilgilendiren konularda gelip o koltuga oturmak zorundasınız. Haysiyey ve şeref bunu gerektirir. Günü geldiğinde oycuk istemeye gelmeyin bizden.

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Kktc müz kabuğu 2018-10-19 11:30:02

Maaşlarına zam yapılacak diye davet edin belki teşrif ederler

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Mustafa Şenol 2018-10-19 14:18:18

İşsizler

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