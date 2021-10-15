Künye
Kıbrıs 29
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte dolarla yakalandı
Sahte dolarla yakalandı
Vietnamlı kadın vahşice öldürüldü
Vietnamlı kadın vahşice öldürüldü
Zamir Dereseven mahkemeye çıkarıldı
Zamir Dereseven mahkemeye çıkarıldı
Korkunç cinayeti baba oğul kavgası ortaya çıkardı
Korkunç cinayeti baba oğul kavgası...
Sahte doktor mahkemeye çıkarıldı
Sahte doktor mahkemeye çıkarıldı
banner107

Meclis yine toplanamadı

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, toplantı yeter sayısı olmaması gerekçesiyle birleşime 10 dakika ara verildiğini açıkladı...

15 Ekim 2021 Cuma 10:49
117 Okunma
Meclis yine toplanamadı
banner108

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında da nisap sağlanamadı. Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, toplantı yeter sayısı olmaması gerekçesiyle birleşime 10 dakika ara verildiğini açıkladı.

Meclis bugün ‘denetim’ göreviyle toplanmayı denedi, nisap sağlanmaması halinde toplantı aynı gündem maddesiyle gelecek hafta Perşembe gününe ertelenecek.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, bugün yapılması planlanan Danışma Kurulu toplantısının Salı gününe ertelendiğini belirterek Meclis’e aynı gün olağanüstü toplantı çağrısı yapmasının da gündemde olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı ile dün görüşen Başbakan Ersan Saner, Meclise Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Toprak Ürünleri Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşülmesi için yazı yazdı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar, yeni hükümetin oluşumu görüşmelerine Salı günü başlıyor
Tatar, yeni hükümetin oluşumu görüşmelerine Salı günü başlıyor
Lefkoşa'da trafik kazası meydana geldi.
Lefkoşa'da trafik kazası meydana geldi.
Cumhurbaşkanı Tatar Ankara’ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Tatar Ankara’ya gidiyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim