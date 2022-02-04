Künye
Kıbrıs 10
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Telefon hırsızı kaçak çıktı
Telefon hırsızı kaçak çıktı
Sahte Para ve Uyuşturucu Davası
Sahte Para ve Uyuşturucu Davası
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
Sahte PCR ile çıkış yapmak isterken yakalandılar
Sahte PCR ile çıkış yapmak...
Lefkoşa ve Girne’de barikat operasyonu
Lefkoşa ve Girne’de barikat operasyonu

Meclise girmeye hak kazanan milletvekilleri 7 Şubat Pazartesi yemin edecek

KKTC Cumhuriyet Meclisi 10’uncu dönem milletvekilleri 7 Şubat Pazartesi yemin ederek görevlerine başlıyor.

04 Şubat 2022 Cuma 11:24
84 Okunma
Meclise girmeye hak kazanan milletvekilleri 7 Şubat Pazartesi yemin edecek
banner108

En yaşlı üye sıfatıyla UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel başkanlığında toplanacak olan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndaki 10’uncu dönem milletvekillerinin yemin töreni BRT HD kanalından canlı olarak verilecek. Genel Kurul toplantısında katiplik görevlerini ise en genç üyeler olan UBP İskele milletvekili Emrah Yeşilırmak ile CTP Girne Milletvekili Ongun Talat yapacak.

Cumhuriyet Meclisi’nden alınan bilgiye göre, and içme töreni, Meclis Başkanı ve katiplerin and içmesinin ardından alfabetik ilçe sırası ve vekillerin alfabetik soy isimlerine göre gerçekleştirilecek. Buna göre ilçelere göre and içme sırası, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele, Lefke ve Lefkoşa olarak gerçekleşecek. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’unun bir sonraki toplantısının ne zaman olacağına ve başkanlık divanının seçiminin ne zaman gerçekleştirileceğine, mecliste temsiliyeti bulunan siyasi parti başkanları toplanarak değerlendirecek.

Hükümetin kurulmasına olanak sağlamak için bu gündemin ertelenmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu sabah yaptığı açıklamada, hükümeti kurma görevini en geç Salı günü seçimlerden birinci parti olarak çıkan UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu’na vereceğini açıklamıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataoğlu: Ülkede onca sıkıntı varken yeniden bir erken seçimi doğru bulmuyorum
Ataoğlu: Ülkede onca sıkıntı varken yeniden bir erken seçimi doğru bulmuyorum
Ocak ayı enflasyonu yüzde 5.48
Ocak ayı enflasyonu yüzde 5.48
Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim