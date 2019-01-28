Meclis’in gündemi Kıbrıs konusu ve Çavuşoğlu’nun KKTC ziyareti oldu

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan Genel Kurul’da sunuşların ardından UBP grubu adına UBP Başkanı Ersin Tatar Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC ziyareti ve Kıbrıs konusuna bakışı konulu konuşma yaptı.

Meclis içtüzüğünün 62 maddesi tahtında yaptığı konuşmada Tatar, önemli olanın halk iradesi olduğunu söyledi.

Rumların Kıbrıslı Türklerle hiçbirşeyi paylaşma niyeti olmadığını kaydeden Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın gelinen son aşama ile ilgili Meclise bilgi vermesi gerektiğini kaydetti.

Tatar, Çavuşoğlu’nun ziyaretinde görüşlerini dile getirdiğini, Ulusal davanın hem KKTC hem TC’nin davası olduğunu ifade ettiğini kaydederek, Akıncı’nın ise bu iradeye ters düşmesinin doğru olmadığını söyledi.

Yeniden Doğuş Partisi Başkanı Erhan Arıklı da, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun verdiği mesajların önemine işaret etti.

Meclisin daha çok bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayan Arıklı, gelin meclisi bilgilendirin ve “Kıbrıs davası ‘tek adam’ tarafından yönetiliyor havasını ortadan kaldırın” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de, Kıbrıs konusunun toplumsal bir konu olduğunu vurguladı.

Özyiğit, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Meclis’i ve halk iradesini göz ardı etmeyeceğinin altını da çizdi.

Özyiğit, “federal bir çözümden yanayız. Bir farklılaşma olursa, herkes oturup bu değerlendirmeyi yapacak. Toplum başka bir görüş sergilerse buna da saygımız olur” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman da görüşlerini paylaştı. Erhürman, “Cumhurbaşkanı Akıncı, Çavuşoğlu ile görüşmemizde aynı noktada uzlaştığımız şeyler var. Çözüm gerçekleşecekse müzakereler çerçevesinde olacak. Müzakereler olacaksa ucu açık olmayacak sonuç odaklı olacak” dediğini anımsattı. “Haziran ayında Lute’un bir formülasyon ile gelmesi halinde, ucu açık olmayan, sonuç odaklı müzakere ortaya çıkarsa böyle bir müzakereye girilecek” ifadelerine yer veren Erhürman, Çavuşoğlu’nun da federal çözümü dışlayan bir tavrı olmadığını kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, Kıbrıs konusunda rahatsızlık duyulacak bir şey olmadığını kaydetti.

Kudret Özersay, “Muhalefetin rahatsızlık duymasını anlarım ancak gerek yoktur” dedi.

Özersay, Kıbrıs meselesinin geleceği ile ilgili farklı düşüncelerin bulunmasının doğal olduğunu, bunun farklı platformlarda tartışılması gerektiğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti ile gergin bir ortam bulunmasının ve basın aracılığı ile iletişim kurulmasının doğru olmadığını kaydetti.

Meclis Genel Kurulu birleşiminde daha sonra Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı Değişiklik Yasa Tasarısını ele alındı.

UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, ülkede birçok yasa yapıldığını ancak yeterli denetim olmadığını ve bunun sıkıntı yarattığını belirterek, sokaktaki başıboş hayvanların sorun yarattığını ve bu anlamda tasarının önemli olduğunu vurguladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de, yasanın ülkede hayvan sağlığı ve refahı bakımından yükümlülükleri anlatan bir yasa olduğunu, işlerin olması gibi değil alışageldiği üzere yapıldığını ve verilerin toplanmadığını söyledi.

Hayvancılık sektöründe kayıt tutulmasının son derece önemli olduğunu dile getiren Şahali, beyana dayalı işlemler ve kayıtların gerçekle örtüşmediği durumlar yaşandığını kaydetti.

Şahali, yasa tasarısının, kayıt yapmanın tercih değil zorunluluk olduğunun hatırlatacağını, kamu kurumlarının da yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Genel Kurul’da daha sonra Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı Fazilet Özdenefe, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin; Süleyman Akyıldız’ın, Cemil Akacan’ın ve Hüseyin Ulusu’nun başvurusu üzerine hazırlanan 3 ayrı denetçi raporuna ilişkin raporu ile komitenin, 21 Ocak 2019 tarihinde yapmış olduğu toplantıda aldığı kararları gösteren cetveli okudu.

Özdenefe’nin raporlar ve kararları gösteren cetveli okumasının ardından Meclis Genel Kurulu çalışmalarını tamamladı.Genel Kurul, bir sonraki birleşimini yarın yapacak.