Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Chrome kullanıcılarına önemli uyarı: Tamamen değişiyor
Chrome kullanıcılarına uyarı
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı! İşte Çinlilerin yeni oyuncağı
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı!
Stokları 3 dakikada tükenen Samsung Galaxy M20 Türkiye'de
Stokları 3 dakikada tükendi!
Yeni sosyal medya akımı: Sahte uçak yolculuğu
Yeni sosyal medya akımı
Apple'ın başı dertte: iOS 12.1.4 ile bağlantı sorunu ortaya çıktı
Apple'ın başı dertte

Meclis’in gündeminde 3 yasa tasarısı var!

Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak.

18 Şubat 2019 Pazartesi 10:26
Meclis’in gündeminde 3 yasa tasarısı var!

banner41
Genel Kurul’un gündeminde 3 yasa tasarısı var. Genel Kurul’un gündeminde Tarımsal Araştırma Enstitüsü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Değişiklik Yasa Tasarısı ile Tarım Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Değişiklik Yasa Tasarısı var. Meclis Genel Kurulu’nda ayrıca Veteriner Tıbbi Ürünler Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi de olacak.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Cumhurbaşkanı’nın Hürol Mear’ı Kişisel Verilerin Korunması Kurulu Başkanı Olarak Atama İşlemine İlişkin Raporu ile Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliği Adaylarının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu da gündemde yer alıyor.

BRTK

banner22
Anahtar Kelimeler:
MeclisMeclis Genel KuruluToplantıHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AFAD Çalıştayına katılan ekip Gazimağusa Belediye Başkanı Arter'i bilgilendirdi
AFAD Çalıştayına katılan ekip Gazimağusa Belediye Başkanı Arter'i bilgilendirdi
Kıbrıslı Türkler için Kıbrıs Sorunu En Önemli Dördüncü Sorun
Kıbrıslı Türkler için Kıbrıs Sorunu En Önemli Dördüncü Sorun
HP heyeti Yenierenköy’ü ziyaret etti
HP heyeti Yenierenköy’ü ziyaret etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim