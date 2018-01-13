Meclis’in ilk toplantısı 22 Ocak Pazartesi

Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin resmi ve kesin sonuçlarının dün akşam Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından milletvekili olmaya hak kazananlara mazbataları pazartesi günü ilçe seçim kurullarında düzenlenecek törenlerle veriliyor.

Cumhuriyet Meclisi de ilk toplantısını 22 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da yapacak.

TAK muhabirinin ilçe seçim kurullarından aldığı bilgiye göre, 16 Lefkoşa milletvekili pazartesi günü saat 15.00’te Lefkoşa Kaza Mahkemesi başkanlık binasında düzenlenecek törenle mazbatalarını alacak.

Gazimağusa’nın 13 yeni milletvekilinin mazbatalarını alacağı tören saat 14.00’te Rauf Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Törende Mağusa ilçesi milletvekili olarak Meclis’te görev yapacak 13 kişiye mazbataları verilecek.

Girne’deki mazbata töreni saat 14.00’te Girne İlçe Seçim Kurulu salonunda yer alacak. Törende 10 milletvekili mazbata alacak.

Güzelyurt ve Lefke’nin yeni milletvekilleri için de saat 15.00’te Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde mazbata töreni düzenlenecek. Törende Güzelyurt’tan seçilen 4, Lefke’den seçilen 2 milletvekili mazbatalarını alarak resmen göreve başlayacak.

İskele’deki 5 milletvekili için düzenlenecek tören ise saat 15.00’te İskele Kaza Mahkemesi’nde yapılacak.

MECLİS’İN İLK TOPLANTISI 22 OCAK PAZARTESİ

Seçimin ardından anayasal süreç işlerken, Cumhuriyet Meclisi de seçim sonuçlarının Resmi Gazete’de ilanından 10 gün sonra kendiliğinden toplanacak.

Buna göre toplantı 22 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da en yaşlı üye sıfatını taşıyan milletvekili TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli başkanlığında yapılacak. En genç iki milletvekili de katiplik görevini üstlenecek.

Cumhuriyet Meclisi’ndeki yemin törenine, devlet protokolü de davet edilecek.

Anayasa’da yer alan milletvekili andı şöyle:

"Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma; halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma; her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ve özgürlüklerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya bağlılıktan ayrılmayacağıma; namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

Meclis’in yemin töreninden sonra geçici başkanlık divanının toplanarak divan seçimlerinin yapılabilmesi için çalışmaları başlatması da gerekiyor.

Bu süreçte Başbakan Hüseyin Özgürgün başkanlığındaki mevcut UBP-DP hükümeti istifasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunacak ancak hükümet yeni Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı’na sunuluncaya ve onaylanana kadar görevini sürdürecek.

HÜKÜMETİN KURULMASI SÜRECİ

Anayasa’ya göre seçimin ardından Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu’nu kurma görevini, güvenoyu alabilecek bir grup başkanına veya milletvekiline verecek. Bakanlar Kurulu’nu kurma görevini alan her milletvekili, bu görevini en geç 15 gün içinde tamamlamak veya görevi geri vermekle yükümlü…

Görevi alan grup başkanı veya milletvekilinin önerisine göre bakanlar Cumhurbaşkanı’nca atanacak. Bakanlar, milletvekili olmayan kişiler arasından da atanabiliyor. Yeni Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı’nca atanıncaya kadar mevcut hükümet devam edecek.

Cumhurbaşkanınca atanan Bakanlar Kurulu’nun listesi, tam olarak, Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacak. Bakanlar Kurulu’nun programı, atanma tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde, Başbakan veya bir bakan tarafından Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak ve ardından güvenoylamasına gidilecek.

Programın Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasından sonra iki tam gün sonra görüşmeler başlayacak ve bittikten iki tam gün sonra oylama yapılacak. Anayasa’ya göre güvenoyu alan Bakanlar Kurulu’na karşı, güven oylamasından sonra üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemiyor.

GÖZLER NASIL BİR HÜKÜMET KURULACAĞINDA

7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3 ve YDP de 2 milletvekili çıkardı.

Seçimin ardından gözler nasıl bir hükümet kurulacağına çevrildi ancak sonuçların açıklanmasının ardından 4 gün geçtiği halde, partilerin meclis aritmetiği nedeniyle ortaya net bir tablo çıkmadı.

Siyasi partilerde seçim sonrası değerlendirmeler devam ederken bazı siyasi partiler koalisyon hükümeti konusundaki tavırlarını parti meclisi toplantılarıyla belirledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi parti meclislerinin toplantılarında Ulusal Birlik Partisi ile koalisyona girmeme kararı alınırken, YDP erken seçim ve yeni bir seçim yasası ön şartıyla görüşebileceğini duyurdu. Demokrat Parti, hükümet kurma sürecinde Genel Başkan Serdar Denktaş’a tam yetki verdi; seçimden birinci parti olarak çıkan UBP’den ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.