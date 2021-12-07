“Meclisin mevcut iç tüzüğüyle reform yapamazsınız”

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili aday adayı Avukat Feyzi Hansel, Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak neden milletvekili adayı olduğunu anlattı.

Hansel, hayatı boyunca prensipleri olduğunu ve hayatını bu yönde şekillendirdiğini, değer yargılarından ödün vermediğini söyleyerek, “Sırtımı kimseye dayayarak bu günlere gelmedim. Sahip olduğum bilgi ve birikimleri halkımıza aktarmak için aday oldum. 20 yıla yakın bir süredir UBP içinde aktif olarak görev yapmaktayım. UBP’de birçok farklı kademede ve komitelerde görev yaptım. 2003 yılından beri çok aktif bir şekilde partinin geri planında çalıştım. Yeri geldiğinde partinin bütünlüğünü bozmadan eleştirilerimi de yaptım. Liyakatin olduğu çocuklarımızın daha güzel bir geleceğe sahip olması için gerekli çalışmaları UBP’nin yapabileceğine inanıyorum. Bu nedenle UBP’den aday adayı oldum” dedi.

Hansel, “Bugün bu memleketin binlerce genci için anne babalar endişe ediyor. Biz çocuklarımıza ne vereceğiz? Görüyorsunuz bugünkü ekonomik koşullar ortada. Biz insanımızı bu memlekete nasıl bağlayacağız? İnsanların kabul edebileceği, insanların benimseyebileceği, ülkenin beklentilerine uygun yasalar yapılması gerekiyor. Bugüne kadar birçok bakanlığa hizmet verdim. Birçok komitede görev yaptım. 60’dan fazla yasa ve 100’den fazla tüzük hazırladım. Hem meclisin nasıl çalışmadığını görebilecek hem de meclisin nasıl çalıştırılabileceğini görebilecek ehliyete sahibim. Vaatlerimi, taahhütlerimi ve manifestomu da ehil olduğum konular üzerine şekillendirdim” ifadelerini kullandı.

Meclisin işlevselliğinin artması için en başta meclisin iç tüzüğünün değişmesi gerektiğinin altını çizen Hansel, “Meclisin mevcut iç tüzüğüyle memlekette reform yapamazsınız. Bunun için 5 yıllık yasama dönemi de yetmez. Ancak 5 yılda yapacağınız çalışmalarla bu alt yapıyı hazırlayabilirsiniz. Bilgi ve tecrübelerimle reformist yasalar yaparak meclisin işlevselliğini artırmak istiyorum. Bu nedenle mecliste olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Hansel, “Memleket için heyecanlıyım. UBP’de Dr. Faiz Sucuoğlu’nun Genel başkan olmasıyla bir yenilenme ve değişim rüzgârı başladı. Sucuoğlu’nun uzun yıllardan sonra ilk kez partiyi tek başına iktidara getireceğine inanıyorum ve bu inançla da bu yola çıktım. Partinin sahip olduğu gelenekleri kendi değer yargılarımla birleştirip hizmet vermek için aday oldum. Partililerimizin desteklerini bekliyorum” dedi.