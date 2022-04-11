Künye
Kıbrıs 22
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Bahçeciler ilk kez Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı
Bahçeciler ilk kez Lefkoşa Ağır...
8 yıl hapis cezası!
8 yıl hapis cezası!
Okulun güvenlik şefine yumruk attı
Okulun güvenlik şefine yumruk attı
Markette hırsızlık
Markette hırsızlık
2 kilo uyuşturucuyla yakalandılar! Mahkemeden yeni gelişme...
2 kilo uyuşturucuyla yakalandılar! Mahkemeden...
Flaş Haber
Diploması sahte çıktı!
Kapat

Mecliste 2 yasa tasarısı onaya sunuldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugünkü çalışmalarını tamamladı.

11 Nisan 2022 Pazartesi 19:09
845 Okunma
Mecliste 2 yasa tasarısı onaya sunuldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugünkü çalışmalarını tamamladı. Genel Kurul, denetim gündemiyle yarın saat 10.00’da toplanacak.

Genel Kurulda, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin gündemindeki 2 onay yasa tasarısı onaya sunuldu.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumuna İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısı Genel Kurul’da isim okunarak oylandı.

Buna göre, onay yasa tasarısına  26 vekil kabul, 4 vekil ret oyu verdi. 19 vekil oylamaya katılmadı.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı da isim okunarak oylandı. 31 kabul oyu verildi. 19 vekil oylamaya katılmadı.

Oylamanın ardından Genel Kurul bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney'de 3 kişi yaşamını yitirdi
Güney'de 3 kişi yaşamını yitirdi
KKTC’de Covid-19’dan bir ölüm daha
KKTC’de Covid-19’dan bir ölüm daha
Erhürman: Hesap kitap yapmadan zam yapanlar, hesap kitap yapmadan zamdan indirim açıkladı
Erhürman: Hesap kitap yapmadan zam yapanlar, hesap kitap yapmadan zamdan indirim açıkladı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim