“MECLİS’TE BÖYLE BİR ORTAMDA BULUNMAKTAN RAHATSIZIM”



Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu BRT’de 14. Saat programına katılarak siyasi gündemi değerlendirdi.

İşte Zaroğlu’nun söylediklerinden öne çıkan başlıklar…

Bertan Zaroğlu, Meclis’te son günlerde yaşanan tartışmalarla ilgili soruya şu yanıtı verdi.

“Meclis’te böyle bir ortamda bulunmaktan rahatsızım. Aslında birincil öncelik olarak yaşadığımız bu süreçte halkımızın ekonomik, sağlık sorunlarının ele alınarak çözüm önerilerinin getirilmesi gerektiğini bunların birincil önceliğimiz olması gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple rahatsızım”….

“HERKESİN KENDİ TARAFINA YONTMAYA ÇALIŞMASINDAN RAHATSIZIM”

“Bu olayların bakış açısı olarak herkesin kendi tarafına yontmaya çalışmasından rahatsızım. Bu tartışma ortamının çözüme ulaşabilmesi için orda demokrasinin gereği yapılmış seçimlerde.Halkı temsilen bulunan milletvekillerinin Meclis kürsüsünden konuşma yaptığı zaman, halka hitap ettiği zaman, Meclis’e hitap ettiği zaman taciz edilmesinden rahatsızım”….

“ALLAH AŞKINA MECLİS SIRASINDA OTURAN MİLLETVEKİLLERİNİN TAVRINA BAKIN”

“Bugün gerçekten rica ediyorum. Lütfen Cumhuriyet Meclisi’nin sayfasına girilsin ve izlesinler. Bugün Sayın Erhürman, Sayın Arıklı ve Başbakan Saner konuşurken allah aşkına Meclis sırasında oturan milletvekillerinin tavrına bakın. Sayın Erhürman konuşmaya çıktığında hükümet milletvekilleri bizler hepimiz orada oturup sukünetle dinleyip, ne konuştuğunu ne anlatmaya çalıştığını dinliyoruz ve hiçbir şekilde bir müdahalemiz yok”….

“MUHALEFET SÜREKLİ BAĞIRMAKTA, ŞAŞKINLIKLA KARŞILIYORUM”

“Sayın Genel Başkanımız kürsüye çıktığında CTP ve muhalefet sıralarından inanılmaz derecede bir saldırı var. Yani adam konuşamıyor orada. Sürekli bağırma, çağırma müdahale etme. Sayın Başbakan kürsüye çıkıyor ona da aynı şekilde. Ben şahsen bugüne kadar kürsüye çıkmış hiçbir milletvekili arkadaşımın sözüne müdahale etmedim. Sözüne girmedim. Yani bunları şaşkınlıkla karşılıyorum. Biz muhalefetteyken böyle yapmadık. Yani bağırma çağırma ile insanlar haklılığını ifade edemezler”…

“YDP BAŞINDAN BERİ DİMDİK BU İŞİN KARŞISINDA DURDU”

“YDP olarak sayın Hüseyin Özgürgün’e yapılanın doğru olmadığını ifade ederek, hatta eğer bu konuya popülist davranmıyorlarsa buyursunlar Meclis’te bulunan bütün milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldıralım. Buyurun hadi dediğimiz zaman bunu yapmadılar. Biz o noktada nerde duruyorsak, bugün aynı noktada duruyoruz. O gün YDP muhalefetteyken UBP milletvekillerinin evet dediği noktada biz Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasına hayır dedik.Biz başından beri dimdik bu işin karşısında durduk”….

“MUHALEFET CAMBAZA BAK HİKAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR”

“Muhalefet şuan cambaza bak hikayesini yapıyor. Olayı başka bir yöne çekmeye çalışıyor. Muhalefet muhalefet görevini bence biraz sınırları aşarak yapıyor. Cambaza bak hikayesini gerçekleştirip, insanların bakışını bir noktaya çekerken, diğer noktadan aslında konuşulması gereken, bu ülkenin kronikleşmiş sorunlarına muhalefet engel oluyor”….

“Eskiden hükümetlere diyorduk cambaza bak cambaza.Millet yukarı bakarken halkın cebi gidiyor hikayesi var ya o yaşanıyordu. Şimdi muhalefet bırakmıyor ki ülkenin kronokleşmiş sorunlarının çözümü noktasında adım atılsın”....

“MECLİS BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ ÇALIŞMAMIZ YOK”

“Meclis Başkanlığı ile ilgili yapılmış bir çalışmamız, parti içinde konuşmamız olmadığı için bugün burada benim bu konuyla alakalı kişisel görüşümü ifade etmem zaten yanlış olur”….

“ÇOK ADAYLI SEÇİM OLACAK”

“Meclis Başkanlığı için çok adaylı seçim olacağını zannediyorum. UBP içerisinde başka adaylar olur mu? Hem fikir kalınır mı? Tek bir adayla mı çıkarlar? Bunu gerçekten bilmiyorum. Ama YDP olarak bizim görüşümüzü Genel Başkanımız ve yetkili kurullarımızda görüşüp ondan sonra kararlaştıracağız”…

“NEZAKETSİZ TAVIRDA OLMAYACAĞIZ”

“Hükümet ortağı olarak ortağımızın kimi aday göstereceği noktasında eğer bir fikir ortaya koyarsak bu müdahale olmuş olur. Bu da bence hoş olmaz. UBP’den herhangi bir isime ret veya bu isim olursa biz destekleriz şeklinde bir söylemimiz kesinlikle olmaz. Nezaketsiz tavırda olmayacağız”…

“UBP’NİN İÇİNDE HERHANGİ BİR İSİM YOK Kİ YDP ONA İTİRAZ ETSİN”

“Zorlu Töre adam gibi adamdır. Yani düzgün bir isimdir.Çizgisi kendi,sinin fikrini taşımayanlar tarafından da takdir gören bir çizgide yürür Zorlu Töre. Ama bana aynı şekilde UBP’den başka bir milletvekilinin ismini söyleseydiniz aday olan onunla ilgili de zaten baştan söylediğim gibi hepsi bu görevi yapmaya haiz insanlar. UBP’nin içinde herhangi bir isim yok ki YDP ona itiraz etsin”….

“NE CANALTAY’A NE DE TÖRE’YE İTİRAZIMIZ OLMAZ ”….

“Bu kabinede bizim de ortağı olduğumuz bu hükümette kadın bir bakanın olmayışı bu hükümetin en büyük eksikliğidir diye ilk günden bunu ifade ettim ve yineliyorum. Bu Meclis Başkanlığı konusunda herhangi bir yorumum olamaz elbette. Sayın Derviş Eroğlu’nun kızı Resmiye Canaltay o da çok değerli bir isimdir.Ve bu görevi layıkla yerine getirebilecek bir isimdir. Onun için şayet UBP böyle bir karar verirse biz dediğim gibi hiçbirine olmadığımız gibi zaten Resmiye Canaltay’a da böyle bir karşı duruşumuz söz konusu olmaz. Ne Resmiye Canaltay’a ne de Zorlu Töre’ye hiçbir itirazımız olmaz ”….

“OLAYA ILIMAN YAKLAŞIYORUM”

“YURTTAŞLIK YASASI MUHALEFETLE BİRLİKTE DEĞİŞTİRİLMELİ”

“ Muhalefet ile beraber Yurttaşlık Yasası’nın değiştirilmesi gerektiğini söylüyorum. Bu kadar da olaya ılıman yaklaşıyorum ama gerçekten bu vatandaşlık konusunda bazı zümreler inanılmaz bir eyyamını yapıyor bu işin. Hiç kimse hükümetteyken benim söylediğim yumuşaklıkta söylemde bulunmadı. Sayın Baybars geçmiş dönemde hiç kimseye sormadan muhalefetin görüşünü almadan, dinlemeden ben yaptım oldu mantığı ile hareket ettiler. Şuanda onu yapma yetkisi elimizde olmasına rağmen biz yapmamalıyız diyorum”….