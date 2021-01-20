Mecliste Bütçe Maratonu Başlıyor

Bütçe görüşmeleri saat 10.00’da başlayacak ve ele alınan konuya yönelik görüşmelerin tamamlanmasıyla sona erecek. Görüşmeler 3 Şubat Çarşamba günü tamamlanacak.

Programa göre, ilk gün olan yarın komite başkanı ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un sunuş konuşmasının ardından bütçenin madde madde görüşülmesine geçilecek.

Cuma günü Cumhurbaşkanlığı ve Meclis; 25 Ocak Pazartesi Mahkemeler, Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Başbakanlık; 26 Ocak Salı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı; 27 Ocak Çarşamba: Sayıştay, Ombudsman, Sağlık Bakanlığı; 28 Ocak Perşembe Dışişleri Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı; 29 Ocak Cuma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı; 1 Şubat Pazartesi Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı; 2 Şubat Salı Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı; 3 Şubat Çarşamba Maliye Bakanlığı, gelirler bütçesi ve yasa tasarısı madde madde görüşülecek.